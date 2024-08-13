Темирлан Мачаликашвили. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/

13 августа 2024, 19:53

Правозащитники обратились в Совет Европы из-за неисполнения решения ЕСПЧ по делу Мачаликашвили

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Защита семьи Темирлана Мачаликашвили, застреленного во время спецоперации в Панкисском ущелье, обратилась к Комитету министров Совета Европы, призвав отреагировать на неисполнение Грузией решения ЕСПЧ о новом расследовании убийства Мачаликашвили. 

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование дела о смерти Темирлана Мачаликашвили и назначил его родным 25 тысяч евро компенсации. В ноябре того же года правозащитники потребовали от Специальной следственной службы исполнить решение ЕСПЧ и немедленно возобновить расследование. Дело Мачаликашвили было включено Комитетом министров Совета Европы в список нерасследованных дел о нарушении ключевых прав человека силовыми структурами. 19 июня Специальная следственная служба Грузии объявила, что повторное расследование гибели Мачаликашвили нецелесообразно

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года во время спецоперации Службы госбезопасности, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Правозащитники указали на провалы в расследовании смерти Мачаликашвили.

Защита семьи Мачаликашвили – неправительственная организация "Центр социальной справедливости" совместно с Европейским центром адвокатирования по правам человека обратилась с Комитету министров Совета Европы, предоставив отчет о решении Специальной следственной службы в отказе в возобновлении расследования гибели Темирлана Мачаликашвили. Защита считает этот отказ "необоснованным" нарушением государством своих обязательств и призвала комитет министров при ближайшей возможности оценить проблему исполнения дела Мачаликашвили, призвать государство к проведению нового расследования, представить статус пострадавших членам семьи погибшего и оценить выполнение 46-й статьи Европейской конвенции - требующей от стран-членов исполнения решений Европейского суда.

 "Центр социальной справедливости считает, что вывод Специальной следственной службы о нецелесообразности возобновления расследования спустя один год после вступления в силу решения Европейского суда - проявление грубого нарушения государством своих обязательств, исходя из второй статьи Европейской конвенции (право на жизнь и эффективное расследование) и требует оценки и соответствующей реакции Комитета министров Совета Европы", - говорится в заявлении НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

В своем заявлении НПО указало, что Специальная следственная служба привела аргументы, из которых ясно, что вместо новых следственных действий и расследования служба полностью оправдала следственные действия, проведенные следователем Службы государственной безопасности, затем прокуратурой. Также полностью исключена возможность сговора при заявлении офицеров спецназа СГБ в то время, как "Европейский суд прямо указал на такую опасность".

Специальная следственная служба не откликнулась на выявленные Европейским судом нарушения фундаментального характера, такие как недостаточная независимость следствия, ограничение включения в расследование заявителей, представив это, как незначительные нарушения, которые не могли оказать влияние на результаты следствия, подчеркнули правозащитники.

"Служба также поверхностно оценила перспективу проведения дополнительных следственных действий, таких как повторный допрос и углубленный допрос спецназовцев, проведение следственного эксперимента по проверке достоверности показаний спецназовцев, изучение вопроса возможного уничтожения и фальсификация доказательств, тщательное изучение местонахождения мобильного телефона Темирлана Мачаликашвили, происхождения капель крови на нем и наличия наушников в комнате", - говорится в заявлении "Центра социальной справедливости".

 НПО отмечает, что согласно практике Комитета министров Совета Европы, органы власти обязаны предоставить комитету обоснованное решение о предпринятых следственных мероприятиях, провести которые было невозможно по практическим причинам, и действиям для их устранения. Совет Европы требует от государств-членов, чтобы предприняли все действия для проведения нового расследования в соответствии с Конвенцией. Однако власти Грузии эффективно не исполняют решение Европейского суда по делу Мачаликашвили, что представляет собой нарушение права на жизнь и нарушение 46-й статьи Европейской конвенции, требующей от стран-членов исполнения решений Европейского суда. "Поскольку не существует специального механизма обжалования решения Специальной следственной службы в суде, семья Темирлана Мачаликашвили лишена реальной возможности проверить содержание принятого им решения. Поэтому повторное расследование дела — единственная возможность исполнить решение Европейского суда", — сообщает НПО.

 НПО указывает, что спустя семь лет после убийства Темирлана Мачаликашвили критически важно незамедлительно начать новое расследование, поскольку впоследствии неоправданная задержка еще больше осложнит следственным органам проведение полноценного расследования и перспективы установления существенно важных фактов.

"Полагаем, что, учитывая фактические обстоятельства дела и принципиальные недостатки предварительного расследования, очевидно, что решение по делу Мачаликашвили не может быть реализовано только путем формального рассмотрения имеющихся материалов дела. Скорее, необходимо начать повторное расследование и провести те следственные действия, которые смогут определить центральный вопрос в деле - вопрос о применении государством несоразмерной силы", - говорится в заявлении.

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Примечание:

"ЕСПЧ обязал власти Грузии выплатить компенсацию семье Мачаликашвили", "Замглавы СГБ Грузии обвинен по трем уголовным статьям", "Пятеро жителей Панкиси отправлены под арест по делу о терроризме". 

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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