13 августа 2024, 11:37

Трое жителей Кабардино-Балкарии заподозрены в экстремизме

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В Лескенском районе выявлена ячейка запрещенного международного экстремистского объединения, которую, по версии следствия, организовали трое местных жителей, сообщили в МВД.

По версии следствия, трое жителей Лескенского района организовали ячейку запрещенного на территории России международного экстремистского объединения, подозреваемым вменяется статья 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Деятельность подозреваемых пресечена силовиками, сообщило 12 августа в своем телеграм-канале управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Комментариев от подозреваемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа стало известно, что кассационная инстанция оставила в силе приговор жителю Баксана Аскеру Хамукову и его сестре, осужденным по делу о финансировании терроризма.

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Примечание:

"Защита потребовала от прокуратуры прекратить уголовное преследование Хамуковых", "Защита заявила о давлении на обвиняемую по делу баксанского фонда", "Уроженцу Кабардино-Балкарии вынесен приговор по делу о финансировании ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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