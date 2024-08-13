13 августа 2024, 02:16

Сельчане рассказали о проблемах с транспортной доступностью горных сел Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Агульском районе некоторые дороги повреждены селевыми потоками, для проезда к селам организован объезд через Курахский район, сообщили местные власти. Дороги к некоторым селам оказались непроходимыми из-за обильных ливней, местным жителям приходится самостоятельно приводить их в порядок, отметили сельчане.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно решают своими силами те или иные проблемы. К примеру, 11 августа стало известно о том, что жители Агульского района своими силами восстанавливают дороги в горах, поврежденные в результате разгула стихии.

В администрации Агульского района рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что последние недели в районе складывается непростая ситуация, связанная с продолжительными дождями. Из-за этого были снесены мосты, повреждены дороги, коммуникации, линии электропередачи.

"Есть дороги, которые были повреждены селем. Для проезда к селам организован объезд через Курахский район", - сообщил 12 августа представитель муниципалитета.

Ряд дорог к селам оказался непроходимым после обильных ливней, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Многие жители из разных сел пытались самостоятельно, не дожидаясь приезда техники, привести в какой-то порядок дороги, чтобы могли проезжать машины. Я и сам выходил, никто к этому не принуждал", - рассказал Расим.

"Сейчас на многих участках работает техника. Как нормализуется погода, обещают все быстро сделать", - говорит Муслим.

Идут работы по расчистке селевого наноса на дороге местного значения Рича - Бедюк, сообщил 12 августа "Адегстанавтодор".

По данным ведомства, 10 августа в Агульском районе по временной схеме восстановлено транспортное сообщение с населенным пунктом Дулдуг. "По всем направлениям, подверженным критическим разрушениям в результате прошедших ливневых дождей в период 27–28 июля 2024 года, к 20.00 10 августа 2024 года обеспечено транспортное сообщение по временной схеме. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сообщил "Дагестанавтодор".

Ранее юрист Рустам Ахмедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно федеральному закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", автомобильные дороги местного значения должны ремонтироваться за счет средств местных бюджетов, но в бюджетах муниципалитетов Дагестана таких средств зачастую нет. Автодороги республиканского значения находятся в ведении "Дагестанавтодора".

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Примечание:

"Минприроды Дагестана отреагировало на протесты против мусорного полигона", "Мусор в Ирганайском водохранилище возмутил жителей Дагестана", "Дагестанские чиновники дистанцировались от проблемы с вывозом мусора в горном ауле".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 августа 2024, 01:17

  • Безразличие чиновников вызвало недоумение жителей села под Астраханью

    В селе Началово Приволжского района Астраханской области в новых домах, построенных для сирот, многодетных семей и переселенцев из аварийного жилья, канализация затапливает подвалы и дворы. Управляющая компания не в силах устранить причину аварии, а жалобы чиновникам на состояние домов не приносят результата, пожаловались жильцы.

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