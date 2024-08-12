Около тысячи автомобилей ожидает проезда через Крымский мост

12 августа 2024, 06:36

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Водители 970 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 10 августа в очереди на проезд через Крымский мост ожидали водители 225 автомобилей.

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находится 970 автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сказано в сообщении.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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