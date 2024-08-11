11 августа 2024, 04:52

Белорусскому правозащитнику отказано в статусе беженца в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские власти отказали белорусском правозащитнику Роману Кисляку в предоставлении статуса беженца, так как это может "противоречить интересам страны".

По словам Романа Кисляка, он ждал решение больше года.

В отказе департамента миграции МИД Грузии говорится, что он удовлетворяет критериям, определенным Женевской конвенцией "О статусе беженца" и закону Грузии "О международной защите", но есть "достаточные основания для допущения", что его пребывание может "противоречить интересам страны", пишет 9 августа "Грузия-онлайн".

При этом правозащитник назвал решение властей Грузии "частично ожидаемым", так как в мае он провел акцию протеста против слишком долгого рассмотрения прошений об убежище, которая, по его словам, ускорила процесс. Он намерен обжаловать решение в суде.

Напомним, что, как ранее писал "Кавказский узел", грузинские полицейские в марте выдали России мусульманина Илькина Меликова, который просил политическое убежище в стране из-за преследования на родине по делу о терроризме. По его словам, спустя несколько дней после отказа суда первой инстанции предоставить убежище его силой отвезли на КПП и передали российским пограничникам.

Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Гражданин Украины пожаловался на отказ пограничников впускать его в Грузию", "Пограничники не пустили в Грузию российского адвоката Павла Астахова", "Волонтеры помогли украинцам продержаться в буферной зоне между Россией и Грузией".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 августа 2024, 05:48

  • Контрактник из Фролово убит на Украине

    Военнослужащий-контрактник Вячеслав Бармин из Фролово убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 875 бойцов из Волгоградской области.

11 августа 2024, 03:53

11 августа 2024, 02:54

  • Бывший мэр Ахтубинска вновь осужден за продажу земель

    Аманга Нарузбаев, который в 2019 году был приговорен условно за незаконную передачу земельного участка в Ахтубинске родственнику, осужден за продажу десяти муниципальных земельных участков без конкурса. Суд приговорил его к году и четырем месяцам колонии общего режима.

11 августа 2024, 01:55

11 августа 2024, 00:56

  • Адвокат и жених Гашимовой рассказали про условия ее содержания в СИЗО

    На суде по делу уроженки Махачкалы Улькер Гашимовой проводится исследование доказательств, процесс затянулся из-за смены судьи, рассмотрение дела пришлось начать заново, рассказал адвокат Никита Буклов. По его словам, Гашимова не жалуется на условия пребывания в СИЗО. Отсутствие жалоб подтвердил и жених Гашимовой Антон Коломицын.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи