Белорусскому правозащитнику отказано в статусе беженца в Грузии

11 августа 2024, 04:52

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Грузинские власти отказали белорусском правозащитнику Роману Кисляку в предоставлении статуса беженца, так как это может "противоречить интересам страны".

По словам Романа Кисляка, он ждал решение больше года.

В отказе департамента миграции МИД Грузии говорится, что он удовлетворяет критериям, определенным Женевской конвенцией "О статусе беженца" и закону Грузии "О международной защите", но есть "достаточные основания для допущения", что его пребывание может "противоречить интересам страны", пишет 9 августа "Грузия-онлайн".

При этом правозащитник назвал решение властей Грузии "частично ожидаемым", так как в мае он провел акцию протеста против слишком долгого рассмотрения прошений об убежище, которая, по его словам, ускорила процесс. Он намерен обжаловать решение в суде.

Напомним, что, как ранее писал "Кавказский узел", грузинские полицейские в марте выдали России мусульманина Илькина Меликова, который просил политическое убежище в стране из-за преследования на родине по делу о терроризме. По его словам, спустя несколько дней после отказа суда первой инстанции предоставить убежище его силой отвезли на КПП и передали российским пограничникам.

Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

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