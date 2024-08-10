Орлов* заявил о намерении продолжить правозащитную деятельность на юге России

10 августа 2024, 06:57

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Правозащитник Олег Орлов*, покинувший Россию в рамках обмена заключенными с западными странами, заявил, что правозащитная деятельность в регионах СКФО и ЮФО была причиной, из-за которой он оставался в стране, несмотря на уголовное преследование. Он отметил, что продолжит защищать права человека на юге России в дистанционном формате.

Как информировал "Кавказский узел", осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"** Олег Орлов* 1 августа был освобожден в рамках обмена заключенными с западными странами.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook*** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

По словам, Олега Орлова*, он хотел бы вернуться в Россию для продолжения правозащитной деятельности, но в текущих реалиях это невозможно. Он отметил, что получил ясное предупреждение от силовиков, что если он вернется в страну, то его заключат под стражу.

Орлов* отметил, что для него правозащитная работа на Северном Кавказе была одной из тех причин, из-за которых он оставался в России во время его уголовного преследования, хотя у него была возможность уехать.

"Логика моя [того, что оставался в России] была в том, что я руководил направлением работы "Мемориала"** на Северном Кавказе, где, в том числе, были мои коллеги. И я не мог их оставить и уехать. Мне казалось, что была бы более эффективная работа на Северном Кавказе, если я сам буду в России. И мой голос будет более слышен, если я буду находиться в России", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что продолжит свою работу в "Мемориале"**, но с Россией будет связан дистанционно. Орлов* добавил, что из-за того, что физически он будет находиться за границей, возникнут сложности в работе.

"Расстояния создадут трудности для любой работы в России, тем более на Северном Кавказе", – сказал правозащитник.

Орлов* допустил, что признанные политзаключенными выходцы с Северного Кавказа и юга России в последующем также могут попасть в списки для обменов. "Существует список политзаключенных. И если будут возможны, подчеркиваю, если будут возможны новые обмены. Потому что нет никакой уверенности в этом. Никто из правозащитников не допустит дискриминации из-за происхождения или места жительства человека, заключенного по политическим мотивам. Любой политзаключенный с Северного Кавказа он должен рассматриваться, если обмены станут реальностью. Но много этих "если". Пока нет ничего конкретного. Только идеи и предположения", – сказал Орлов*.

Напомним, что Олег Орлов* начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе, говорится в биографии Олега Орлова*, подготовленной "Кавказским узлом".

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