Очередь из 502 машин образовалась перед Крымским мостом

09 августа 2024, 11:16

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Водители 70 машин ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, в очереди со стороны Крыма находятся 432 автомобилей, сообщил Инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Как писал "Кавказский узел", утром 5 августа водители 1350 автомобилей ожидали проезда через Крымский мост со стороны Кубани. При этом со стороны Крыма очереди не было.

Сегодня к 10.00 мск в очереди со стороны Тамани водители 70 автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту, со стороны Керчи очередь составляла 432 машины, сообщил в своем телеграм-канале Инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

В 5 мск с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, говорится в публикации Инфоцентра.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал. Один пролет моста оказался разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено лишь 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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