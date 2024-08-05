05 августа 2024, 09:06

Очередь из автомобилей перед Крымским мостом за ночь выросла более чем вдвое

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Со стороны Краснодарского края проезда через Крымский мост ожидают водители и пассажиры 1350 автомобилей, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", утром 4 августа в очереди перед Крымским мостом в Краснодарском крае собралось около 1200 автомобилей, к вечеру очередь сократилась до 600 машин.

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Время ожидания – около четырех часов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале инфоцентр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сказано в сообщении.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников, один пролет моста был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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