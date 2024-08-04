Очередь из машин перед Крымским мостом за день сократилась вдвое

04 августа 2024, 22:42

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Проезда через Крымский мост со стороны Краснодарского края ожидают водители и пассажиры почти 600 автомобилей.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в очереди со стороны Тамани находилось почти 1200 машин, время ожидания проезда составляло более трех часов.

По данным инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, к 22.00 мск в очереди со стороны Кубани находятся 585 транспортных средств.

При этом время ожидания проезда через Крымский мост составляет в среднем около двух часов, сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, отметили в инфоцентре.

Напомним, что 2 августа с обеих сторон Крымского мост образовались очереди общей численностью около 1700 машин.

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