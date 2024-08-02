Очередь из почти 1700 машин образовалась перед Крымским мостом

02 августа 2024, 10:52

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Водители 1400 машин ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, в очереди со стороны Крыма находятся 298 автомобилей, сообщил Инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Как писал "Кавказский узел", утром 29 июля очередь из 547 автомобилей образовалась в Краснодарском крае перед мостом через Керченский пролив.

Сегодня к 10.00 мск в очереди со стороны Тамани ожидали проезда по Крымскому мосту водители 1400 автомобилей, говорится в публикации в телеграм-канале Инфоцентра по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 298 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.

Часом ранее, в 9.00 мск, в очереди со стороны Краснодарского края стояли 1200 автомобилей, со стороны Крыма – 179, указано в публикации.

Информация о закрытии движения автомобилей по мосту, по состоянию на 10.50 мск, не публиковалась 1 и 2 августа в телеграм-канале Инфоцентра.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал. Один пролет моста оказался разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено лишь 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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