Крымский мост. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

04 августа 2024, 10:21

Почти 1200 автомобилей ожидает проезда через Крымский мост

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 1180 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа с обеих сторон Крымского мост образовались очереди, общей численностью около 1700 машин.

По данным инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, в очереди со стороны Тамани находится 1180 автомобилей.

Время ожидания – более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщил инфоцентр сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 2 августа с обеих сторон Крымского моста в очередях скопилось около 1700 машин.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 августа 2024, 11:14

  • Военный из Урюпинска убит в зоне СВО

    Младший сержант Сергей Самойлов убит на Украине, сообщили власти Урюпинска. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 868 бойцов из Волгоградской области.

04 августа 2024, 09:25

  • Сельчане в Северной Осетии остались без сообщения после обрушения моста

    Жители села Калнахта Ирафского района оказались отрезаны от внешнего мира из-за обрушения моста, рассказал в соцсети местный житель. Он попросил чиновников обратить внимание на ситуацию. Мост обрушился, поскольку его давно не ремонтировали, отметили другие местные жители, комментируя сообщение сельчанина.

04 августа 2024, 08:32

  • 1 Офицер из Чечни убит на Украине

    Лейтенант Али Бердукаев убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 202 бойцов из Чечни.

04 августа 2024, 07:39

04 августа 2024, 06:45

  • Астраханцы указали властям на нерешенные проблемы с благоустройством

    Жители Янго-Аула Ленинского района Астрахани провели встречу с депутатом облдумы Александром Клыкановым и сотрудниками горадминистрации, на которой потребовали решить проблему с вывозом мусора, разбитой инфраструктурой и бродячими собаками. Решения этих проблем астраханцы добиваются уже длительное время.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи