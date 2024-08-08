Профсоюз призвал власти поддержать бастующих работников Evolution Georgia

08 августа 2024, 23:56

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Компания Evolution Georgia заявила об уходе с рынка Грузии, но продолжает набирать сотрудников. Противостояние работников, которые уже 28-й день продолжают забастовку, и компании вошло в решающую фазу, заявил представитель профсоюза, призвав власти поддержать бастующих.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia 12 июля объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвуют более 4600 человек, среди выдвинутых ими 45 требований к работодателю - увольнение менеджеров, оскорбляющих сотрудников. Омбудсмен Грузии 26 июля призвал компанию пересмотреть решение о приостановке действия медстраховок для участников забастовки. На 21-й день забастовки сотрудники онлайн-казино провели в Тбилиси сидячую акцию протеста у офиса компании. Руководство онлайн-казино игнорирует требования бастующих и не ведет переговоры.

Скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".

Протест сотрудников Evolution Georgia находится в решающей фазе, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза Labor ("Труд") Гиоргий Диасамидзе. Он призвал власти, политические партии, президента Грузии, министерство здравоохранения, народного защитника проявить интерес к происходящим в "Эволюции" событиям.

Заявление Evolution Georgia о намерении уйти с рынка Грузии - очередная манипуляция, считают в профсоюзе "Труд".

"3 августа Evolution Georgia через канал внутренней связи сообщила, что планирует внести оперативные изменения, в том числе уйти с рынка Грузии из-за забастовки. События, произошедшие в период с 3 по 8 августа, дают нам возможность сделать вывод, что это утверждение было еще одной манипуляцией. В компании сохраняются активные вакансии на сайтах поиска работы; С 5 августа продолжилась прямая трансляция игр. Забастовщики возле зданий предприятия целый день наблюдали, что сотрудники охраны, уборки, питания продолжают работу. 7 августа компания выплатила зарплату своим работникам", - сказано на странице профсоюза в Facebook*.

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