Шамиль Исаев прибыл в Дагестан из зоны СВО

05 августа 2024, 08:13

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Бывший зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный ранее на длительный срок по делу об убийстве журналиста Хаджимурада Камалова, прибыл на побывку из зоны проведения спецоперации на Украине, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июля 2022 года суд огласил приговор бывшему зампредседателя правительства Дагестана Шамилю Исаеву по делу об организации убийства журналиста Хаджимурада Камалова. По совокупности с другими переговорами суд назначил Шамилю Исаеву 16 лет колонии строгого режима.

Бывший зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев прибыл в Дагестан из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передало сегодня РБК.

Исаев прибыл в Дагестан из зоны СВО на побывку, он встретился со своими родственниками и друзьями, написал сегодня ночью в своем телеграм-канале глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев.

16 января 2020 года Шамиль Исаев был приговорен к четырем годам и шести месяцам заключения по делу о присвоении или растрате, говорится в биографической справке о Шамиле Исаеве, подготовленной "Кавказским узлом".

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