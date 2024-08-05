Бастрыкин заинтересовался угрозами в адрес жительницы Дербента

05 августа 2024, 05:29

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Жительница Дербента пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на предпринимателя, который приобрел подвальные помещения в доме, где она проживает, и сделал там незаконную перепланировку, из-за чего ее квартира пришла в непригодное состояние. По ее словам, мужчина оказывает на нее психологическое давление и угрожает. Бастрыкин поручил местным следователям разобраться в ситуации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу жительницы Дербента.

По данным ведомства, в соцсети "ВКонтакте" к Александру Бастрыкину обратилась жительница Дербента, которая рассказала о том, что предприниматель приобрел подвальные помещения в доме, где она проживает. По ее словам, при самовольной перепланировке помещений предприниматель разрушил стены и "привел квартиру заявительницы в непригодное состояние". Также она сообщила, что "с целью захвата жилья" мужчина оказывает на нее психологическое давление и угрожает ей. Об этом Следственное управление Следственного комитета России по республике Дагестан сообщает 4 августа в своем телеграм-канале.

Заявительница не согласна с "ходом установления обстоятельств приобретения бизнесменом права собственности на подвальные помещения и часть дворовой территории".

В СУ СК России по Дагестану по данному факту ведется расследование, заявительница признана потерпевшей. Бастрыкин поручил руководителю республиканского ведомства Дмитрию Беляеву доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле сирота из Дагестана Магомед Фазил пожаловался главе республики Сергею Меликову на то, что чиновники длительное время не обеспечивают его положенным по закону жильем.

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