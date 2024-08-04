04 августа 2024, 23:40

Парапланерист из Краснодара пострадал при жесткой посадке в Кабардино-Балкарии

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В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали пострадавшего в результате жесткой посадки краснодарского парапланериста, сообщает МЧС.

36-летний мужчина из Краснодара получил травму сегодня в верховьях Чегемского ущелья.

Специалисты МЧС на вертолете Ми-8 эвакуировали его с высоты 2900 метров. Пострадавшего доставили в больницу Нальчика, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Парапланерист получил травму ноги, уточнил ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, в апреле житель Назрановского района совершал полет на самодельном параплане, не справился с управлением и разбился насмерть.

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Примечание:

"Пропавшие в горах жители Сванети найдены", "Парапланерист погиб в Ингушетии", "Спасатели эвакуировали парапланериста из Чегемского ущелья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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