Парапланерист из Краснодара пострадал при жесткой посадке в Кабардино-Балкарии

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В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали пострадавшего в результате жесткой посадки краснодарского парапланериста, сообщает МЧС.

36-летний мужчина из Краснодара получил травму сегодня в верховьях Чегемского ущелья.

Специалисты МЧС на вертолете Ми-8 эвакуировали его с высоты 2900 метров. Пострадавшего доставили в больницу Нальчика, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Парапланерист получил травму ноги, уточнил ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, в апреле житель Назрановского района совершал полет на самодельном параплане, не справился с управлением и разбился насмерть.

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