04 августа 2024, 00:58

Силовики выявили на стройке в Анапе 12 мигрантов-нарушителей

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На строительной площадке в Анапе силовики провели проверку среди более 100 мигрантов, 12 из них работали без разрешительных документов и находились в России незаконно. Они получили указание покинуть страну.

Как писал "Кавказский узел", в России участились рейды по выявлению незаконных мигрантов, работающих, в частности, на стройках. 7 июня силовики проверили стройку в Новороссийске и выяснили, что 35 граждан стран ближнего зарубежья работают там без необходимых документов. Они оштрафованы и выдворены из страны.

Сотрудники полиции провели проверку на стройке на Пионерском проспекте в Анапе, где трудилось более 100 приезжих, пишет 3 августа "Коммерсант" со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На стройке работали иностранцы из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Конго и Камеруна. В ходе проверки выяснилось, что 12 иностранцев работают без разрешительных документов и проживали в России незаконно.

На упомянутых граждан составлены административные протоколы, в ближайшее время они будут выдворены из России.

Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав мигрантов в регионах юга России. В частности, в августе 2016 года 108 мигрантов объявили голодовку в спецучреждении временного содержания для иностранцев в сочинском поселке Вардане. 17 октября 2023 года стало известно, что полицейские в Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину. При этом еще более 10 лет назад российские правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов. Проблемы миграции в России стоят чрезвычайно остро.

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Примечание:

"15 мигрантов получили указание покинуть Россию после массовой драки в Туапсе", "Ликвидирована узбекская община Волгоградской области", "МИД Таджикистана осудил пытки обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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