Защита отказалась обжаловать решение о выдворении камышинского активиста на Украину 

30 июля 2024, 16:23

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Апелляционный суд оставил в силе решение о выдворении из России гражданина Украины Александра Гонгадзе Вольного Росса, на которого силовики обратили внимание после анонса акции за доступность дорог Камышина для инвалидов, по этому поводу направлено обращение к Путину. С учетом военной операции на Украине есть шанс, что Гонгадзе Вольный Росс будет депортирован в Грузию или Армению, рассказали адвокат и гражданская жена активиста.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Украины Александр Гонгадзе Вольный Росс, который отбыл административный арест за организацию в Камышине пробега колясочников, будет депортирован из России. Его и жену оштрафовали по статье о нарушении миграционного законодательства, депортация ожидается на следующей неделе, несмотря на возможность преследования на родине из-за пророссийской позиции, заявила адвокат.

Адвокат Александра Гонгадзе Вольного Росса Валерия Триголос сообщила, что он организовал марш колясочников. "Сам он не инвалид. Акция была организована для того, чтобы показать плачевное состояние дорог в городе Камышине, где он проживает. Вместо того, чтобы мэрия обратила внимание на это и исправила положение, на Гонгадзе обратила внимание полиция. Ему выписали штраф и дали 9 суток административного ареста, заявив, что данное мероприятие не было согласовано", - напомнила Валерия Триголос предысторию.

По словам адвоката, после этого вдруг заметили, что он находится на территории России незаконно. "Как только он вышел из-под ареста, 8 июля выносится постановление Камышинским судом, назначается штраф в 2000 рублей и административное выдворение за пределы России.Ему запрещён въезд в Россию на протяжении пяти лет", - сообщила Триголос корреспонденту "Кавказского узла".

На выдворение отведено 90 суток, указала она. "Он помещён во временный центр размещения иностранных граждан. Конечно, уже была подана апелляционная жалоба. Она рассмотрена в суде 19 июля. Решение первой инстанции оставили без изменений. Доводы о том, что у него есть гражданская жена, есть ребёнок признанный, который является гражданином РФ, суд проигнорировал. Суд требовал подтверждения, что на территории Украины ему угрожает опасность. По-моему, это абсурдное требование", - считает Триголос.

Она не видит смысла в подаче кассационной жалобы и дальнейшем обжаловании решения суда. "В кассации у нас нет новых обстоятельств из-за которых мы могли бы обратиться. Но мы дополнительно обратились к президенту РФ, в СМИ. Но пока результата нет и на этой неделе его должны выдворить", - сказала Триголос

Она отметила, что главный вопрос - как и куда будет происходить выдворение с учётом того, что на Украине идут военные действия. "По регламенту его заберут из центра временного содержания и передадут в пограничную службу. Но как фактически будет осуществляться выдворение пока не ясно. Если его действительно захотят выслать на Украину, то, вероятно, это может быть в рамках обмена пленными. Но для Гонгадзе Вольного Росса это наихудший вариант, потому что он пророссийских взглядов. Поэтому хотелось бы чтобы его в нейтральную страну отправили. Например, в Грузию, где у него есть родственники", - пояснила Триголос.

По ее словам, ни ей, ни супруге не позволили встретиться с Александром в депортационном центре.

Людмила - гражданская супруга Гонгадзе Вольного Росса, они живут вместе с начала 2021 года, у них есть общий ребёнок, которому два года и три месяца. Александр признан отцом по усыновлению. "Он выходит на связь из центра содержания по телефону. Говорит, что на днях будет выдворение. Есть вероятность, что его отправят в Армению. Это лучше, если бы его отправили каким-то образом на Украину", - сказала она.

Людмила сообщила, что Гонгадзе Вольный Росс - это настоящая фамилия Александра, записанная в его украинском паспорте. "Его отец - грузин, Гонгадзе. К журналисту Гонгадзе (украинский журналист Георгий Гонгадзе, убит в 2000 году, - прим. "Кавказского узла") он не имеет отношения. Может, они и были дальними родственниками, но семье это неизвестно. Родился Саша в Сургуте. На этом основании он и хотел получить гражданство России, но не успел. Они переехали в своё время на Украину, где жила бабушка по матери. Жили они в городе Овруч, Житомирской области. Отец уже умер. А потом мама уехала в Германию, где и сейчас живет с двумя сестрами Саши. В Грузии живут его единокровные брат и сестра. Отец был похоронен в Грузии. Александр тоже жил в Германии. Фамилию он принял на Украине. Вольный, если я не путаю — это фамилия бабушки. А Росс — это уже его добавка, с намёком, что он придерживается пророссийских взглядов, хотя его отец - грузин, а мать украинка", - рассказала она.

Из Украины он приехал в 2017 году из-за пророссийских взглядов. "В Германии он работал в компании Siemens как кризисный менеджер. Занимался бизнесом. На Украине недолго пребывал. А в России в основном зарабатывал уроками немецкого языка. Он также участвовал в общественной деятельности. Помогал в том числе участникам СВО. Так, он оплатил установку кондиционера в госпитале. Он также бесплатно детей обучал языкам", - пояснила Людмила.

Председатель комитета Гражданское содействие (Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» признана иностранным агентом) Светлана Ганнушкина (Ганнушкина Светлана Алексеевна признана иностранным агентом) сообщила, что с определённого времени к гражданам Украины, даже имеющим ВНЖ, в России приняты более строгие меры при пересечении ими границы.

"Действует распоряжение правительства РФ от 6 октября 2023 г №2723-р «О временном ограничении въезда в Россию граждан Украины, прибывающих с территории третьих стран». Теперь под это распоряжение граждан Украины особо тщательным образом проверяют, анкетируют. Причем в анкете может быть вопрос: кого вы поддерживаете — президента Путина или Зеленского? И третьего варианта ответа не дано. Пожилую женщину 85 лет не пустили, заявив, что она "угрожает обороноспособности России". После таких проверок не пускаю даже тех граждан Украины, у которых имеется ВНЖ в России. Так, молодую женщину, у которой муж и ребенок - граждане РФ, не пустили в Россию, когда они возвращались с отдыха в Анталье. Проверяли её гаджеты и обнаружили запись, которая не понравилась проверяющему. Типа, мол, от русских себя отделяете. И не пустили. Отправили обратно в Анталью без денег и семьи. И такие решения принимаются фактически на усмотрение мелкого чиновника на границе", - рассказала она.

Правозащитница уточнила, что в настоящее время в депортационном центре человека можно держать 90 дней, и при особых обстоятельствах ещё 90 дней, но не более. "Раньше были случаи, что людей по пять лет держали. Условия были очень плохие. Сейчас стали получше. А по закону любое административное решение имеет срок исполнения два года, после чего утрачивает силу. Если невозможно выдворить в страну исхода, часто отправляют на границу с Грузией. Правда, бывают такие варианты, что за время пребывания в депортационном центре находят причину возбудить уголовное дело против человека", - отметила Ганнушкина.

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