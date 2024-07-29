Спасатели эвакуировали более 50 человек из-за разлива реки в Армении

29 июля 2024, 06:25

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Из-за разлива реки Агстев в Тавушской области возле села Хаштарак оказались заблокированы 55 граждан. Их эвакуировали спасатели.

На выручку оказавшимся в затруднительном положении людям выехали спасатели регионального управления МЧС. Она эвакуировали 55 граждан, в том числе 46 несовершеннолетних, информирует Общественное радио Армении.

Разлившаяся река Агстев повредила мост, ведущий к селам Хаштарак и Лусаовит. Он закрыт с обеих сторон. Проезд в села пока возможен только по грунтовой дороге через район Металлистов города Иджевана, пишет News.am.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Иджеване ожидается слабый дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 30 июля прогнозируется умеренный дождь, температура +17, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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