Житель Владикавказа обвинен в призывах к террористической деятельности

29 июля 2024, 04:26

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Комментарий, оставленный в соцсети в 2020 году, стал поводом для уголовного дела, возбужденного против жителя Владикавказа Эдуарда, который призвал сжечь Госдуму.

Уголовное дело возбуждено против 44-летнего Эдуарда, поводом стал комментарий к новости 2020 года о том, что Госдума приняла в первом чтении закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат, в соответствии с которым установлена новая дата окончания Второй Мировой войны 3 сентября, пишет 27 июля "Газета.ру".

Данная новость возмутила некоторых жителей Северной Осетии, так как указанная дата совпадает с годовщиной теракта в Беслане. Упомянутый Эдуард и вовсе в комментариях призвал из-за этого "сжечь Госдуму", информирует "Основа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня житель станицы Архонской Георгий Г. был обвинен в призывах к террористической деятельности из-за испорченного бюллетеня на президентских выборах, на котором он нарисовал повешенного человека и написал лозунг в поддержку Украины.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

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