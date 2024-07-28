28 июля 2024, 03:15
Ростовский стилист оштрафован за оскорбление чувств верующих
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Суд в Ростове-на-Дону признал виновным в оскорблении чувств верующих и оштрафовал на 40 тысяч рублей стилиста Араика Ишханяна, который принял участие в модном показе в образе Иисуса Христа
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал стилиста Араика Ишханяна за оскорбление чувств верующих.
По данным следствия, Ишханян в ноябре прошлого года принимал участие в показе мод Don fashion week 2023. Он вышел на подиум в образе Иисуса Христа вместе с дизайнером бренда NaNa, которая тоже предстала в религиозном образе, пишет 26 июля Donnews.ru.
Суд установил, что Ишханян "умышленно публично осквернил знаки мировоззренческой символики, два ключевых христианских символа - терновый венец и жест крестного благословения". Сам дизайнер вину не признал, заявив, что умысла осквернить религиозные символы у него не было. Доводы Ишханяна, впрочем, были отклонены.
В итоге Ишханян был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение) и оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщает "Газета.ру".
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Автор: "Кавказский узел"