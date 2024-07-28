Ростовский стилист оштрафован за оскорбление чувств верующих

28 июля 2024, 03:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону признал виновным в оскорблении чувств верующих и оштрафовал на 40 тысяч рублей стилиста Араика Ишханяна, который принял участие в модном показе в образе Иисуса Христа

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал стилиста Араика Ишханяна за оскорбление чувств верующих.

По данным следствия, Ишханян в ноябре прошлого года принимал участие в показе мод Don fashion week 2023. Он вышел на подиум в образе Иисуса Христа вместе с дизайнером бренда NaNa, которая тоже предстала в религиозном образе, пишет 26 июля Donnews.ru.

Суд установил, что Ишханян "умышленно публично осквернил знаки мировоззренческой символики, два ключевых христианских символа - терновый венец и жест крестного благословения". Сам дизайнер вину не признал, заявив, что умысла осквернить религиозные символы у него не было. Доводы Ишханяна, впрочем, были отклонены.

В итоге Ишханян был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение) и оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщает "Газета.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 июля в Азовском районе четверо подростков младше 16 лет были заподозрены в глумлении над иконой.