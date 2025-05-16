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14:29, 16 мая 2025

Верховный суд Чечни оставил Мусаеву под стражей

Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался удовлетворить жалобу защиты Мусаевой и отпустить ее из СИЗО на время следствия.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Зарема Мусаева по решению Шалинского районного суда была оставлена под стражей по делу о дезорганизации работы колонии-поселения до 26 августа.  Защита пообещала обжаловать это решение.

Мусаева обвиняется в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ). 25 апреля на заседании Шалинского горсуда были допрошены пять свидетелей, в том числе врач, осматривавший потерпевшего сотрудника ФСИН. Врач сообщил суду, что у потерпевшего на шее была небольшая ссадина, но в медицинской помощи не было необходимости. Ранее Мусаева заявила, что конфликта с сотрудником колонии у нее не было

Верховный суд Чеченской Республики отказал защите в удовлетворении жалобы об изменении меры пресечения Мусаевой на не связанную с заключением под стражей. «Женщина останется в СИЗО до конца августа 2025 года», - говорится в сегодняшнем посте в телеграм-канале "Команды против пыток"*.

Адвокат Александр Савин просил суд выпустить Мусаеву из СИЗО на время следствия, чтобы она могла пройти обследование и получить необходимое лечение, поскольку у нее диагностирован инсулинозависимый диабет второго типа. «Защита вновь обратила внимание суда, что Мусаева не может воспрепятствовать производству по уголовному делу в силу объективных обстоятельств. Например, неудовлетворительного состояния здоровья и её постоянной зависимости от лекарств», — заявил Савин. 

Однако прокуратура аргументировала свою позицию тем, что Мусаева состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

У Заремы Мусаевой диагностированы диабет второго типа с осложнениями и гипертоническая болезнь. Кроме того, в заключении здоровье женщины значительно ухудшилось: она жаловалась на обмороки, кровотечения, снижение зрения, боли в ногах, утрату чувствительности ступней.

Напомним, 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Автор: "Кавказский узел"

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