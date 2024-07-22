22 июля 2024, 11:52

Бывший координатор штаба Навального в Краснодаре заочно арестован

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Суд в Москве заочно арестовал бывшего координатора штаба Алексея Навального в Краснодаре Льва Гяммера* по делу об организации деятельности экстремистского сообщества.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июня 2023 года стало известно, что бывший координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Краснодаре Лев Гяммер* объявлен в федеральный розыск.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Льва Гяммера* по делу об организации деятельности экстремистского сообщества. Также суд заочно арестовал Глеба Кондратьева* – координатора движения "Весна", которое признано экстремистской организацией, сообщила сегодня "Медиазона"*.

По версии следствия, Гяммер* публиковал в соцсетях информацию о численности убитых в зоне военной операции на Украине российских солдат, а также обращения к военным с призывом отказаться от участия в СВО. Кроме того, по версии следствия, он критиковал в соцсетях празднование 9 Мая.

Напомним, 31 июля 2020 года Гяммер* был оштрафован за оскорбление президента России Владимира Путина. Гяммер* не признал свою вину в суде и заявил, что считает обвинение политическим.

"Кавказский узел" также писал, что 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

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Примечание:

"Краснодарская активистка обвинена в оскорблении Путина", "Кубанский активист сообщил о преследовании за ролик с критикой Путина", "Координатор краснодарского штаба Навального вызван в полицию после ролика о Путине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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