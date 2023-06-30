Координатор штаба Навального* в Краснодаре объявлен в федеральный розыск

30 июня 2023, 10:39

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Бывший координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального* в Краснодаре Лев Гяммер объявлен в федеральный розыск. Сам активист сказал, что знает об уголовных делах в отношении него.

"Кавказский узел" писал, что 31 июля 2020 года суд постановил оштрафовать на 80 тысяч рублей координатора краснодарского штаба Навального Льва Гяммера за ролик с критикой политики российского президента.

Лев Гяммер объявлен в федеральный розыск. Это следует из карточки в базе розыска МВД, обратило внимание издание SOTA.

Причиной для этого стало уголовное дело, однако, о какой статье идет речь, в базе не уточняется.

Гяммер рассказал, что ему известно о возбуждении в отношении него дел по нескольким уголовным статьям. По настоянию адвокатов он не комментирует само содержание обвинений, пишут "Кавказ.Реалии"**. "Это было делом времени. Я с 2021 года не живу в России из-за уголовного преследования по штабам Навального*. Так что не думаю, что можно еще больше усложнить мне жизнь. Преследуемых по политическим статьям России сейчас выдает всего пара стран, и я их избегаю", - сказал активист, слова которого приводит издание.