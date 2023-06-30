30 июня 2023, 10:39
Координатор штаба Навального* в Краснодаре объявлен в федеральный розыск
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Бывший координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального* в Краснодаре Лев Гяммер объявлен в федеральный розыск. Сам активист сказал, что знает об уголовных делах в отношении него.
"Кавказский узел" писал, что 31 июля 2020 года суд постановил оштрафовать на 80 тысяч рублей координатора краснодарского штаба Навального Льва Гяммера за ролик с критикой политики российского президента.
Лев Гяммер объявлен в федеральный розыск. Это следует из карточки в базе розыска МВД, обратило внимание издание SOTA.
Причиной для этого стало уголовное дело, однако, о какой статье идет речь, в базе не уточняется.
Гяммер рассказал, что ему известно о возбуждении в отношении него дел по нескольким уголовным статьям. По настоянию адвокатов он не комментирует само содержание обвинений, пишут "Кавказ.Реалии"**. "Это было делом времени. Я с 2021 года не живу в России из-за уголовного преследования по штабам Навального*. Так что не думаю, что можно еще больше усложнить мне жизнь. Преследуемых по политическим статьям России сейчас выдает всего пара стран, и я их избегаю", - сказал активист, слова которого приводит издание.
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* Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан «узником совести». В материале «Кавказского узла» "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.
** включено в реестр иностранных агентов.
*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"