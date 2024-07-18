Жители Кривой Балки потребовали решения проблем с водой

18 июля 2024, 04:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселка Кривая Балка и десятков садоводческих товариществ записали видеообращение к Сергею Меликову, пригрозив выйти на акцию протеста из-за проблем с водой. Вода не поступает в поселок из-за низкого напряжения в электросети, пояснили они.

Как сообщал "Кавказский узел", проблема с электроснабжением и подачей воды в Кривой Балке существует уже не первый год. В 2022 году Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Россети Северный Кавказ" на 8,7 млн рублей за частые отключения света жителям Сулакской зоны Махачкалы и дачникам Кривой Балки. Решение было принято по жалобе МУП "Садовник", которое обеспечивает водой этот населенный пункт.

Жители Кривой Балки заявили о катастрофической ситуации из-за отсутствия воды для полива. По словам местных жителей, в поселок уже несколько недель не поступает поливная вода, из-за чего люди лишились урожая на своих участках.

В поселке и расположенных поблизости садовых товариществах живут более 7 тысяч человек. Питьевая вода им не поступает, а поливной воды они лишены по причине проблем с электроснабжениям.

Председатель садового общества «Медик» Эмма Омарова рассказала, что МУП «Садовник» продолжает взимать с жителей плату за поливную воду, которую люди фактически не получают, пишет “Новое дело”.

В видеообращении к Сергею Меликову председатели садовых товариществ заявили, что в 63 дачных объединениях сложилась чрезвычайная ситуация.

“Из-за низкого напряжения не работают насосы и трансформаторы, система водоснабжения пришла в негодность. Пять насосных станций уже сгорели из-за перепадов напряжения. Мы неоднократно обращались во все инстанции республики, но результатов нет (...) Садоводы намереваются идти на крайние меры: провести акцию протеста на площади в Махачкале и объявить голодовку, так как урожай полностью погибает”, - заявили они на видео, опубликованном в Telegram-канале издания.

На другом видео жительница Кривой Балки демонстрирует свой огород: плодовые кусты засохли из-за отсутствия полива. По словам женщины, вода для полива не поступает в течение нескольких недель.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.