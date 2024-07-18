Билборд в память об убитых на Украине военных из Курского округа. Скриншот фото из Telegram-канала Павла Бабичева от 16.10.23, https://t.me/pavel_babichev_1302/7780

18 июля 2024, 00:28

Одиннадцать бойцов со Ставрополья убиты на Украине

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Временно исполняющий обязанности главы Курского муниципального округа назвал имена одиннадцати убитых в боевых действиях бойцов. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 452 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Рустам Болтаев стал 441-м бойцом со Ставрополья, официально признанным убитым в ходе СВО на Украине.

Александр Маркозов и Владимир Заргарян убиты в военной операции на Украине, сообщил 15 июля временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества. 

Ранее в своем Telegram-канале Бабичев также информировал, что в ходе специальной военной операции убиты Александр Вдовенко, Хасан Шахмуратов, Сергей Коломиец, Иван Прокопов, Эрик Довлатов, Кемран Кабардоков, Амазаз Абрамов, Роман Баранков и Вячеслав Лобач.

Так, Бабичев 12 октября 2023 года сообщал, что в селе Русском установили билборд с фотографиями земляков, убитых в военной операции. На билборде, фотография которого приложена к сообщению, приведены данные о двух бойцах. Сергею Коломийцу было 28 лет, он убит 30 апреля 2023 года, Хасану Шахмуратову - 29 лет, дата его смерти - 23 февраля 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 452 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО", "Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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