17 июля 2024, 15:27

Саралиев рапортовал об обмене военнопленными

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Россия и Украина обменялись пленными по формуле 95 на 95, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, проинформировало Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев регулярно заявляет об обмене пленными с украинской стороной. Так, 26 июня депутат Госдумы от Чечни сообщил, что из плена возвращены 90 российских военных, столько же бойцов передано украинской стороне. 31 января он отчитался о самом крупном обмене пленными с Украиной – 175 на 175.

3 января Шамсаил Саралиев заявил, что 75 российских военных удалось вернуть из украинского плена без обмена и 173 пленных возвращены по обмену. Военные возвращены из плена при посредничестве ОАЭ, отчиталось в тот же день Минобороны. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о роли Кадырова в этом обмене. По мнению одних, Кадыров имеет налаженные связи на Ближнем Востоке и мог сыграть роль в привлечении ОАЭ к обмену пленными. Их оппоненты указали, что у Эмиратов и России налажены контакты и без главы Чечни.

Состоялся очередной обмен пленными с Украиной, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. "Силами министерства обороны РФ сегодня проведен очередной обмен военнопленными. В Россию вернулись 95 наших бойцов, на Украину - 95", - написал он в своем Telegram-канале. 

Саралиев также обратился к родным находящихся в плену российских солдат. "Каждое ваше обращение мы видим, изучаем, оперативно берём в работу", - подчеркнул он.

Военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, сообщило сегодня ведомство. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2022 года, Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие Шамсаил Саралиев, подчеркнул глава Чечни. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Кадыров анонсировал новые обмены пленными с Украиной", "Меняйло рапортовал о возвращении двух росгвардейцев из плена", "Отношение Кадырова к пленным противоречит кавказским традициям".

Автор: "Кавказский узел"

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