Саралиев отчитался об обмене военнопленными

26 июня 2024, 08:20

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Из плена возвращены 90 российских военных, столько же бойцов передано украинской стороне, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев регулярно заявляет об обмене пленными с украинской стороной. Так, 8 февраля депутат сообщил, что состоялся обмен пленными по формуле 100/100. 31 января он отчитался о самом крупном обмене пленными с Украиной – 175 на 175.

3 января Шамсаил Саралиев заявил, что 75 российских военных удалось вернуть из украинского плена без обмена и 173 пленных возвращены по обмену. Военные возвращены из плена при посредничестве ОАЭ, отчиталось в тот же день Минобороны. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о роли Кадырова в этом обмене. По мнению одних, Кадыров имеет налаженные связи на Ближнем Востоке и мог сыграть роль в привлечении ОАЭ к обмену пленными. Их оппоненты указали, что у Эмиратов и России налажены контакты и без главы Чечни.

25 июня в Россию вернулись из плена 90 военнослужащих, на Украину переданы также 90, сообщил поздно вечером того же дня в своем телеграм-канале Шамсаил Саралиев, подчеркнув, что является представителем парламентской координационной группы "по вопросам СВО".

Обмен проведен "силами Минобороны", написал депутат и не привел других подробностей.

При возвращении российских военных из плена "посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", сообщило поздно вечером 25 июня Минобороны в своей публикации об обмене пленными.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в сентябре 2022 года, Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие Шамсаил Саралиев, подчеркнул глава Чечни. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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