Спецоперация ФСБ. Фото: © ЦОС ФСБ России

16 июля 2024, 01:47

За неделю с 8 по 14 июля жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 8 по 14 июля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

Уроженец одной из стран Центральной Азии готовил нападение на православный храм в Майкопе и убийство священнослужителей и охранников. У задержанного изъяты зажигательная смесь и флаг террористической организации, сообщила ФСБ. Задержанный рассказал, что, посмотрев ролики сторонников террористической организации, планировал зарезать охранника и поджечь здание, следует из обнародованного ФСБ видео.

Как следует из видео, которое, в частности, разместил в своем Telegram-канале ТАСС, молодой человек наполнил на заправке две канистры бензином и ушел с ними в руках. Далее опубликованы кадры его задержания, которое происходило в темное время суток - задержанного на земле удерживало несколько силовиков. Также показаны кадры допроса.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"Неделя с 1 по 7 июля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "За неделю с 24 по 30 июня жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано", "За неделю с 17 по 23 июня в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе убито 25 человек".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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