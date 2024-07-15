15 июля 2024, 04:54

Бывший замминистра окружающей среды Армении потребовала восстановления в должности

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Гаяне Габриелян, уволенная решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна с должности заместителя министра окружающей среды, подала иск в суд с требованием восстановить ее в должности и оплатить время вынужденного простоя.

Габриелян была освобождена от занимаемой должности 21 марта текущего года, такое решение принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Она потребовала признать решение Пашиняна недействительным, восстановить ее в должности и компенсировать сумму вынужденного простоя за весь период, то есть с 21 марта 2024 года до вступления судебного акта в законную силу, в размере средней заработной платы, а также выплатить неустойку, пишет 13 июля Panorama.am.

Иск Габриелян принят судьей административного суда, назначено предварительное слушание, информирует news.am.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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