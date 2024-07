Три армянских картины получили призы на кинофестивале "Золотой абрикос"

14 июля 2024, 23:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гран-при XXI Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване награждена итальянская картина "Евангелие от Чиретты" режиссера Каролине ван дер Тан. Армянские кинематографисты получили призы в номинациях короткометражных фильмов и "Региональная панорама".

Как писал "Кавказский узел", 32 фильма вошли в программу фестиваля "Золотой абрикос". Картины из Грузии, Армении и Палестины попали в номинацию "Региональная панорама", еще десять армянских короткометражных фильмов включены в номинацию "Косточка". 7 июля в Ереване стартовал XXI кинофестиваль "Золотой абрикос".

В Ереване сегодня завершился XXI Международный кинофестиваль "Золотой абрикос", передает корреспондент "Кавказского узла".

В номинации "Международный конкурс" главный приз получила итальянская картина "Евангелие от Чиретты" режиссера Каролине ван дер Тан. «Серебряный абрикос» достался бразильской ленте «Странный путь» режиссера Гуту Паренти. Исландско-словенская картина «Одиночество» режиссера Нины Паулмадоутир удостоилась особого упоминания жюри кинофестиваля.

«Золотой абрикос» в номинации «Региональная панорама» получила лента «Мы внутри» режиссера Фараха Касема (Ливан/Катар/Дания). «Серебряный абрикос» жюри присудило картине «Моя украденная планета» режиссера Фарахназ Шарифи (Иран/Германия». Особое упоминание жюри удостоился фильм «Жили-были» режиссера Эмили Мкртчян (США/Армения).

Главный приз в номинации короткометражных фильмов завоевал фильм «Дом» Гранта Варжапетяна (Армения), вторую награду получил фильм «Корень» Анны Мкртумян (Армения).

За вклад в мировое кино награду «Параджановский талер» получили председатель жюри полнометражных фильмов Александр Пейн и почетный гость фестиваля двукратный обладатель кинопремии «Оскар» Кевин Спейси. Этой же награды удостоился иранский кинорежиссер Джафар Панахи, для которого кинофестиваль стал первым после 14-летнего ареста.

Напомним, что девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" был слоган: Looking back is yet to come ("Оглядываясь в грядущее"). В рамках фестиваля был показан фильм российского режиссера Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", посвященный многовековой истории отношений России и народов Кавказа. По итогам фестиваля в 2023 году "Серебряный абрикос" в номинации "Региональная панорама" получил грузинский фильм "Волшебная гора".