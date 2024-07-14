14 июля 2024, 23:26
Три армянских картины получили призы на кинофестивале "Золотой абрикос"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Гран-при XXI Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване награждена итальянская картина "Евангелие от Чиретты" режиссера Каролине ван дер Тан. Армянские кинематографисты получили призы в номинациях короткометражных фильмов и "Региональная панорама".
Как писал "Кавказский узел", 32 фильма вошли в программу фестиваля "Золотой абрикос". Картины из Грузии, Армении и Палестины попали в номинацию "Региональная панорама", еще десять армянских короткометражных фильмов включены в номинацию "Косточка". 7 июля в Ереване стартовал XXI кинофестиваль "Золотой абрикос".
В Ереване сегодня завершился XXI Международный кинофестиваль "Золотой абрикос", передает корреспондент "Кавказского узла".
В номинации "Международный конкурс" главный приз получила итальянская картина "Евангелие от Чиретты" режиссера Каролине ван дер Тан. «Серебряный абрикос» достался бразильской ленте «Странный путь» режиссера Гуту Паренти. Исландско-словенская картина «Одиночество» режиссера Нины Паулмадоутир удостоилась особого упоминания жюри кинофестиваля.
«Золотой абрикос» в номинации «Региональная панорама» получила лента «Мы внутри» режиссера Фараха Касема (Ливан/Катар/Дания). «Серебряный абрикос» жюри присудило картине «Моя украденная планета» режиссера Фарахназ Шарифи (Иран/Германия». Особое упоминание жюри удостоился фильм «Жили-были» режиссера Эмили Мкртчян (США/Армения).
Главный приз в номинации короткометражных фильмов завоевал фильм «Дом» Гранта Варжапетяна (Армения), вторую награду получил фильм «Корень» Анны Мкртумян (Армения).
За вклад в мировое кино награду «Параджановский талер» получили председатель жюри полнометражных фильмов Александр Пейн и почетный гость фестиваля двукратный обладатель кинопремии «Оскар» Кевин Спейси. Этой же награды удостоился иранский кинорежиссер Джафар Панахи, для которого кинофестиваль стал первым после 14-летнего ареста.
Напомним, что девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" был слоган: Looking back is yet to come ("Оглядываясь в грядущее"). В рамках фестиваля был показан фильм российского режиссера Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", посвященный многовековой истории отношений России и народов Кавказа. По итогам фестиваля в 2023 году "Серебряный абрикос" в номинации "Региональная панорама" получил грузинский фильм "Волшебная гора".
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"