Сирота со Ставрополья пожаловалась на отказ чиновников предоставить жильё

14 июля 2024, 08:23

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Ставропольские чиновники вопреки неоднократным решениям суда отказываются предоставлять гарантированное законом жилье, объясняя это отсутствием средств, пожаловалась местная жительница Татьяна Бисаева, которая является сиротой.

Видеообращение с жалобой жительницы Ставропольского края Татьяны Бисаевой на нарушение ее жилищных прав опубликовано 11 июня на YouTube-канале "Защита детей".

"Я являюсь сиротой, в течение шести лет я не могу получить квартиру, в министерстве имущественных отношений постоянно говорят, что у них нет жилья, строительство не ведется, аукционы были проведены, но не состоялись", – сказала Бисаева.

Она отметила, что ранее два суда признали нарушение ее жилищных прав, однако их решения не исполняются. "Возбуждено судебными приставами исполнительное производство, которое не дает результатов", – пояснила Бисаева.

Она рассказала, что вынуждена жить на съемной квартире. "Шестой год я проживаю на съемном жилье. У меня двое детей", – сказала жительница Ставропольского края.

По ее словам, она обращалась в различные инстанции, в том числе – на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. "Пока со мной никто не связывался", – подчеркнула Татьяна Бисаева.

Это видео на YouTube-канале "Защита детей", на который подписаны около одной тысячи пользователей, на 08.20 мск 14 июля набрало 1514 просмотров и 17 комментариев.

"Что за издевательство над сиротами? Они и так настрадались без родителей в отсутствии ласки и поддержки. Что за отношение к ним? Никаких нет, а только да. Никакой жалости к сиротам", – написал пользователь user-yx3ch5eo3z.

"Чиновники будте добры ответить, где квартира сироты? Не стыдно?" – спросил пользователь user-gq8xq9kl1u.

"Бедная девушка. Отдайте сироте положенное жилье от государства", – потребовал пользователь user-dm3fv6lr1o.

"Как можно обижать сирот?" – задался вопросом пользователь user-yt3sc5dv2i.

На 08.20 мск на сайте администрации Ставропольского края нет комментариев относительно жалобы Татьяны Бисаевой на нарушение ее жилищных прав.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июля жительница Ставропольского края Елена Радченко, которая также является сиротой, пожаловалась, что чиновники отказываются предоставлять ей положенную как сироте по закону квартиру несмотря на то, что суд ранее признал нарушение ее жилищных прав.

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