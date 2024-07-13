Сирота со Ставрополья пожаловалась на нарушение ее жилищных прав

13 июля 2024, 09:11

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Жительница Ставропольского края Елена Радченко пожаловалась, что чиновники отказываются предоставлять ей положенную как сироте по закону квартиру несмотря на то, что суд ранее признал нарушение ее жилищных прав.

Жалоба жительницы Ставропольского края Елены Радченко на то, что чиновники отказываются ей выдавать положенное по закону жилье, опубликована 11 июля на YouTube-канале "Защита детей".

Радченко пояснила, что является сиротой и что стоит в очереди на получение положенного ей по закону жилья с 2020 года. "На руках у меня есть решение Ленинского районного суда, но жильем я не обеспечена", – сказала она.

Жительница Ставрополья также пояснила, что вынуждена снимать квартиру. "Никаких мер никто не предпринимает, обращалась к губернатору неоднократно", – пожаловалась она.

Радченко уточнила, что подавала жалобы в прокуратуру и Следком. "Никто не хочет помогать", – отметила она.

На 09.10 мск на сайте администрации Ставропольского края и на сайте администрации Ставрополя нет комментариев относительно жалобы Елены Радченко на нарушение ее жилищных прав.

"Кавказский узел" также писал, что жители регионов юга России, которые являются сиротами, регулярно жалуются на нарушение их жилищных прав. Так, 26 февраля волгоградец Алексей, который является сиротой, пожаловался, что после выпуска из детского дома по вине руководства профтехучилища оказался без прописки, и что на протяжении долгого времени власти не обеспечивают его жильем.

7 сентября 2023 года махачкалинка Диадора, которая также является сиротой, пожаловалась, что хотя власти и предоставили ей и другим сиротам сертификаты на покупку положенного по закону жилья, однако указанной в сертификатах суммы оказалось недостаточно для покупки квартиры.

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