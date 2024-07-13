Продлен арест обвиняемому по делу о смерти Курбана Далгатова

13 июля 2024, 17:48

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Суд в Махачкале продлил на три месяца срок ареста Ислама Атавова, одного из 13 обвиняемых по делу о смерти задержанного силовиками Курбана Далгатова. Просьбу защиты обвиняемого удалить из зала журналиста, чтобы не допустить давления на суд, судья не удовлетворил.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля Следственный комитет объявил, что завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – выделены в отдельное производство, по ним уже идут судебные заседания, сообщила адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

В причастности к смерти Курбана Далгатова обвинены 13 полицейских 1 . Им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями и пытки, повлекшие смерть потерпевшего. В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

12 июля Советский райсуд Махачкалы отложил слушания по делам Марата Бабаева и Ислама Атавова, назначив их соответственно на 2 августа и 12 августа, сообщил вечером того же дня "Черновик".

Заседание по делу Атавова было отложено по просьбе потерпевшей стороны: Раисат Далгатова, мать убитого Курбана Далгатова, не смогла присутствовать в суде по состоянию здоровья.

Однако суд продлил до 20 октября срок ареста Ислама Атавова, который истекал 21 июля.

Согласно материалам дела, Ислам Атавов играл "значительную роль" в пытках Курбанова, сообщила 6 июля "Кавказскому узлу" адвокат Мадина Алиева. "Бабаев занимался двумя другими задержанными, ударил их по разу, но больше участия в пытках не принимал. По показаниям свидетелей, в дальнейшем он вышел из кабинета и наблюдал за пытками Курбана Далгатова", - рассказала она.

При этом в самом начале несостоявшегося заседания судья Израттин Хаваев попросил представиться присутствующего на заседании корреспондента «Черновика», после чего адвокат обвиняемого выступила против присутствия представителей прессы. "Здесь зачем нужен корреспондент? Чтобы на вас оказать давление? В ходе следствия мы молчали, сейчас же я должна возразить на это", - приводит издание слова адвоката, обращенные к судье.

В свою очередь представитель потерпевших Мадина Алиева заявила, что оставляет этот вопрос на усмотрение суда. Судья счел, что корреспондент не может повлиять на председательствующего, и оставил журналиста в зале, говорится в публикации.

"Подобная интерпретация – оказание давления на суд – нахождения прессы на открытом судебном заседании возмущает. Главной целью нахождения журналиста на открытых заседаниях должен быть объективный, беспристрастный материал из зала суда с независимой позиций, который не должен вредить установлению истины по делу", - заявило издание.

Версию "Черновика" подтвердил в своем телеграм-канале зампредседателя ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, который следит за ходом расследования смерти Далгатова и регулярно публикует информацию об этом.

"На судебном заседании по делу об убийстве К.Далгатова адвокат обвиняемого И.Атавова возмутилась присутствием корреспондента издания «Черновик» А.Магомедовой, посчитав это давлением на суд. Судья был удивлен таким возмущением адвоката, но оставил журналистку в зале заседания. В итоге суд опять перенесли на август, так как мама К.Далгатова в Москве на лечении и хочет принимать участие в суде", - написал он вечером 12 июля. Утром того же дня Шамиль Хадулаев анонсировал в своем телеграм-канале, что Советский райсуд "одновременно рассмотрит два уголовных дела в особом порядке в отношении обвиняемых Атавова Ислама и Бабаева Марата".

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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