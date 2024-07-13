Кубанский Свидетель Иеговы* Мелешко вышел на свободу

13 июля 2024, 06:23

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После трехлетнего заключения из колонии освободился Свидетель Иеговы* Василий Мелешко из станицы Холмской.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из кубанской станицы Холмской Василий Мелешко был приговорен к трем годам колонии по делу об экстремизме. Верующему вменили в вину проведение лекций и обсуждение религиозных книг. Кассационный суд в Краснодаре 14 июня 2022 года утвердил приговор. В августе 2023 года Мелешко был водворен в штрафной изолятор колонии на 15 дней. В марте текущего года его дважды помещали в штрафной изолятор.

Свидетель Иеговы* из станицы Холмской Василий Мелешко 12 июля освободился из колонии после трехлетнего заключения, пишет "ОВД-Инфо"**.

Первого свидания с Василием его супруга Зоя Мелешко, по ее словам, смогла добиться лишь через девять месяцев после задержания. Из-за условий содержания в колонии супруги виделись лишь раз в четыре месяца.

Напомним, летом 2022 года Мелешко сообщал, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Его мало кормили в санчасти, из-за чего у Мелешко воспалилась поджелудочная железа, а также медработники отказывались провести необходимую операцию.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

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