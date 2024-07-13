13 июля 2024, 06:23

Кубанский Свидетель Иеговы* Мелешко вышел на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После трехлетнего заключения из колонии освободился Свидетель Иеговы* Василий Мелешко из станицы Холмской.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из кубанской станицы Холмской Василий Мелешко был приговорен к трем годам колонии по делу об экстремизме. Верующему вменили в вину проведение лекций и обсуждение религиозных книг. Кассационный суд в Краснодаре 14 июня 2022 года утвердил приговор. В августе 2023 года Мелешко был водворен в штрафной изолятор колонии на 15 дней. В марте текущего года его дважды помещали в штрафной изолятор.

Свидетель Иеговы* из станицы Холмской Василий Мелешко 12 июля освободился из колонии после трехлетнего заключения, пишет "ОВД-Инфо"**.

Первого свидания с Василием его супруга Зоя Мелешко, по ее словам, смогла добиться лишь через девять месяцев после задержания. Из-за условий содержания в колонии супруги виделись лишь раз в четыре месяца.

Напомним, летом 2022 года Мелешко сообщал, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Его мало кормили в санчасти, из-за чего у Мелешко воспалилась поджелудочная железа, а также медработники отказывались провести необходимую операцию.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кубанский Свидетель Иеговы* Олег Данилов вышел на свободу", "Обвинение запросило условный срок для Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко", "Свидетель Иеговы* в Адыгее приговорен к шести годам колонии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 июля 2024, 05:29

13 июля 2024, 04:34

13 июля 2024, 03:35

13 июля 2024, 02:36

13 июля 2024, 01:37

  • Уроженец Гуково убит на Украине

    В ходе специальной военной операции на Украине был убит младший сержант Станислав Гончаров, сообщили местные власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 781 бойца из Ростовской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи