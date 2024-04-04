Василий Мелешко. Фото: https://memohrc.org/ru/defendants/meleshko-vasiliy-vladimirovich внесен в реестр иностранных агентов

04 апреля 2024, 17:07

Кубанский Свидетель Иеговы* дважды за месяц помещен в штрафной изолятор

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники колонии в Краснодарском крае два раза за месяц отправили в штрафной изолятор осужденного по делу об экстремизме Свидетеля Иеговы* Василия Мелешко.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из кубанской станицы Холмской Василий Мелешко был приговорен к трем годам колонии по делу об экстремизме. Верующему вменили в вину проведение лекций и обсуждение религиозных книг. Кассационный суд в Краснодаре 14 июня 2022 года утвердил приговор. В августе 2023 года Мелешко был водворен в штрафной изолятор колонии на 15 дней.

Василия Мелешко в начале марта перевели в исправительную колонию № 11 в поселке Ахтарский Краснодарского края, после этого его дважды помещали на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО), он отбывает второй срок в ШИЗО. Причины водворения в ШИЗО неизвестны, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. 

Напомним, летом 2022 года Мелешко сообщал, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Его мало кормили в санчасти, из-за чего у Мелешко воспалилась поджелудочная железа, а также медработники отказывались провести необходимую операцию.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кубанский Свидетель Иеговы* Олег Данилов вышел на свободу", "Обвинение запросило условный срок для Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко", "Свидетель Иеговы* в Адыгее приговорен к шести годам колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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