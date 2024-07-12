Активист Хацуков выписан из больницы в Кабардино-Балкарии

12 июля 2024, 13:38

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Зураб Хацуков, который был госпитализирован после избиения, переведен на амбулаторное лечение и намерен продолжить протесты против строительства мусоросортировочного комплекса около села Урвань.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля активист инициативной группы против строительства мусоросортировочного комплекса около села Урвань Зураб Хацуков был избит и госпитализирован с сотрясением мозга. Полиция назначила судмедэкспертизу, но заявила о бытовом характере нападения на Хацукова. Знакомые активиста предположили, что его избиение связано с протестом против строительства мусоросортировочного комплекса.

31 мая жители Урванского района обратились к главе Кабардино-Балкарии с просьбой пересмотреть решение о строительстве мусоросортировочного комплекса у села Урвань. Они заявили, что это решение было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона.

Зураб Хацуков, получивший черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в результате конфликта с двумя односельчанами, 11 июля выписался из больницы. При этом он продолжает принимать медицинские препараты, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра активиста Инна Хацукова. По ее словам, судебно-медицинская экспертиза по установлению степени тяжести полученных активистом травм пока не была проведена.

При этом инициативная группа противников строительства намерена продолжить свою деятельность. Активисты подготовили опросный лист, чтобы выяснить мнение жителей села относительно строительства мусоросортировочного комплекса.

"Ранее проводился такой опрос, было опрошено 2089 человек. Но опросный лист не содержал пункта – ты "за" или "против"? Свое мнение жители могли выразить только в виде комментария. Все опрошенные высказались "против", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Зураб Хацуков, отметив, что инициативная группа намерена собирать мнения жителей повторно.

Мусоросортировочный комплекс более экологичен, чем мусоросжигательный, но при разборке мусора также возникают проблемы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель кубанского отделения организации "Зеленая лига" Евгений Витишко.

"Сейчас мусор делится на две фракции – влажную, которая включает пищевку и мусор, который может пригодиться для компоста, и все остальное. Но, хотя об этом много говорят, нигде нет нормальных объектов сортировки. Если бы было изначальное разделение на бумагу, металлы, пластик и так далее, это помогло бы лучше сортировать и обеспечить закрытый цикл, но в нынешних условиях это невозможно", - заявил он.

Говоря о вреде, наносимом полигонами, Витишко отметил, что речь идет о выделении различных вредных веществ. "Если свалки горят – из-за жаркой погоды, несоблюдения технологии пересыпки землей и так далее – дополнительно выделются вредные вещества – окислы азота, мериоптан, при горении пластика выделяются канцерогены и диоксины", - рассказал эколог.

Также, по его словам, большую опасность представляет фильтрат, который, если нет соответствующей защиты, может проникать в почву, а оттуда в грунтовые воды, делая таким образом опасными для здоровья овощи и фрукты.

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