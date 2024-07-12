ЕСПЧ признал нарушение прав активистов с юга России

12 июля 2024, 11:39

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Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить активистам из Краснодарского края и Ростовской области компенсации за преследование и аресты. Решение принято на фоне отказа России исполнять постановления ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", ЕСПЧ продолжает выносить решения по жалобам активистов из регионов юга России, несмотря на то, что Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. Так, 14 июня ЕСПЧ признал неправомерными задержания активистов на акциях протеста в Ростове-на-Дону, Сочи, Анапе и Ставрополе.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

ЕСПЧ 11 июля вынес решение по делу "Гоголев и другие против России", обязав российские власти выплатить компенсации за нарушения прав активистов. Суд назначил компенсацию в 4000 евро Даниилу Гоголеву из Новороссийска, который семь лет назад, в июле 2017 года, был арестован на 15 суток после агитационной акции в поддержку Алексея Навального. ЕСПЧ счел нарушенным право Гоголева на справедливое судебное разбирательство (часть 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека).

Также ЕСПЧ назначил супругам с Кубани Константину и Татьяне Зыковым компенсации в 5000 и 4000 евро соответственно, признав незаконным их задержание и арест весной 2018 года.

Константин Зыков и его супруга Татьяна были задержаны в Сочи 17 марта 2018 года. По словам адвоката, при задержании силовики применили насилие. Суд тогда назначил трое суток ареста Константину Зыкову.

В рамках дела "Фридман и другие против России", решение по которому также было принято 11 июля, ЕСПЧ обязал власти России выплатить 7500 евро ростовской активистке Татьяне Спорышевой, которая столкнулась с насилием и угрозами силовиков во время обыска в марте 2022 года.

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