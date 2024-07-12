Сотрудники ФСБ. Скриншот видео ФСБ РФ

12 июля 2024, 10:57

Житель Нарткалы заподозрен в экстремизме

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Силовики задержали 20-летнего жителя Нарткалы, подозреваемого в оправдании терроризма и призывах к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", в мае ФСБ отчиталась, что силовики нашли в публикациях 23-летнего жителя Баксанского района призывы к экстремистской деятельности и оправдание терроризма. Уголовное дело возбуждено по статьям о публичных призывах через интернет к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ) и к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Первая из этих статей предусматривает до пяти лет лишения свободы, вторая - от пяти до семи лет.

Сотрудники УФСБ и МВД задержали 20-летнего жителя Нарткалы. По версии силовиков, он распространял в Интернете "материалы, содержащие оправдание терроризма и призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК РФ, сообщает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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