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23:45, 16 мая 2025

Махачкалинцы и активисты назвали системной проблему торговли в парках

Парк Ленинского комсомола. Фото: Artemon228, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78343756

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Махачкалы рассказали, что из-за обилия торговых точек в парках гулять с детьми стало сложно. Активисты движения «Город наш» годами добиваются от властей прозрачности в распределении торговых мест.

Как писал "Кавказский узел",  14 мая суд арестовал на два месяца первого заместителя директора Дирекции парков и скверов Махачкалы по обвинению в получении взятки. Его начальник ранее был арестован по делу о превышении полномочий.

Согласно версии следствия, за эти деньги чиновник обеспечивал предпринимателю беспрепятственную работы аттракционов, которые тот установил в парках Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября и на территории Родопского бульвара.

Жительница Махачкалы Наида рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что застройка парков города торговыми павильонами и точками общепита – частая проблема. «Например, их много в парке имени 50-летия Октября. У меня двое детей, порой просто пройти бывает невозможно из-за обилия уличных торговцев. Более спокойно на Родопском бульваре, но туда нам ехать далеко», - рассказала женщина.

«Рядом с нами парк Ленинского комсомола, где есть аттракционы для детей, нам это нравится, так как возле дома нет детской площадки. Но минусом является большое количество торговых точек», - считает махачкалинка Камила.

Активисты постоянно обращали внимание властей города на ситуацию с возведением в парках аттракционов и торговых объектов, так как Дирекция парков и скверов является подведомственным администрации города учреждением, рассказала член движения «Город наш» Мазина Ибрагимова 

Застройка в парке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
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Мэрия Махачкалы отказалась согласовать митинг против застройки парка
Мэрия Махачкалы отказалась принять у активистов движения "Город наш" уведомление о проведении митинга против строительства в парке Ленинского комсомола, сообщив, что оно подано слишком поздно. Активисты выбирают новую дату проведения митинга.

«В январе 2017 года неравнодушные жители Махачкалы выступили против идеи тогдашнего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова построить музей “Россия - моя история” на территории Парка Ленинского комсомола. С тех пор мы боремся с новыми попытками строительства в парках и скверах Махачкалы, установления нестационарных торговых точек и аттракционов за счет зеленых насаждений», - отметила Ибрагимова корреспонденту «Кавказского узла». 

Она рассказала, что в декабре 2023 года на встрече активистов «Город наш» с мэром Махачкалы Юсупом Умавовым активисты предложили создать общедоступный реестр нестационарных объектов, где каждый житель мог увидеть выданное разрешение на строительство, площадь территории, основание выдачи, количество средств, поступающих в бюджет, но этого сделано не было.

почему только сейчас правоохранители за это взялись?

«В Махачкале немало многодетных семей, для которых поход в парк – испытание для семейного бюджета. Отмечу лишь Родопский бульвар на набережной, там стало меньше торговых объектов. Парк 50 лет Октября как был торговой точкой, так и остался. Мне интересно, почему только сейчас правоохранители за это взялись? Ведь общественники каждый день говорят о том, что парки, скверы, тротуары превратились у нас в базары. Несколько раз лично я ходила в парки, и наивно спрашивала продавцов – у вас налоги, наверное, большие? Они говорят: мы ничего не платим, кто-то приходит тысячу рублей даем в день и все», - сообщила Магомедова.

Вопрос контроля за аттракционами зависит во многом от Дирекция парков и скверов, поэтому возможность для коррупции в данном случае есть, считает отметил журналист одного из дагестанских изданий, не пожелавший публиковать свое имя. 

«Как полагает следствие, место под аренду шло по заниженной стоимости, а также не обращалось внимание на наличие необходимых документов. Это, понятно, делается за взятку. Также есть возможность за отдельную взятку, в общей массе аттракционов устанавливать аппараты без договоров аренды», - отметил журналист..

"Кавказский узел" писал, что махачкалинцы протестовали против застройки в парках Ленинского комсомола и на берегу озера "Ак-Гель". В мае активисты сообщили, что в парке Ленинского комсомола установлен теннисный корт, который сдается в аренду. 

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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