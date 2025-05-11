Активистов обеспокоила судьба баскетбольной площадки в Махачкале

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На баскетбольной площадке в парке Ленинского комсомола установили теннисный корт, который сдается в аренду, сообщили активисты. Мэрия города сообщила о модернизации площадки в мультиспортивную и пообещала решить ее судьбу с учетом мнения посетителей парка.

Как писал "Кавказский узел", в парке Ленинского комсомола, против застройки которого протестовали махачкалинцы, осенью 2023 года ыло начато строительство баскетбольной площадки. Мэрия Махачкалы пояснила строительство площадки для баскетбола в парке Ленинского комсомола просьбами жителей. Часть опрошенных "Кавказским узлом" махачкалинцев считает, что баскетбол набирает популярность в республике и такая площадка необходима. Другие жители города и активисты движения "Город наш" отметили, что спортивные объекты уменьшают зеленую зону парка и в нем нужно запретить любое строительство.

О том, что баскетбольная площадка в парке Ленинского комсомола превратилась в арендуемый теннисный корт, сообщил 4 мая в своем Telegram-канале блогер Марат Лугуев.

"Берется площадка в парке Ленинского Комсомола, заливается бетоном и ограждается, якобы в благих целях - там будут развивать баскетбол.

Но через некоторое время горожанам щелкают по носу и баскетбольную площадку закрывают, превращают в теннисный корт, который сдается в аренду. То есть у нас забрали под благовидным предлогом часть зеленого парка и превратили в личную кормушку. Кто считает сколько раз сняли этот корт за день? Один или десять? Куда идут эти деньги? На то чтобы построить еще один ларек? Залить еще немного бетона?", - возмутился автор канала.

На каком основании у нас общественное пространство превращается в коммерческий проект?

"В парке Ленинского Комсомола была простая баскетбольная площадка. Уличный баскет, без тренера, без понтов, просто мальчишки приходили погонять мяч. А теперь это теннисный корт. С тренером, родителями на лавочках и, конечно, арендой. Сегодня ребята пришли поиграть и ушли. Час стояли, ждали, пока "элита" наиграется. Не дождались", - прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале 5 мая активист движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов.

"На каком основании у нас общественное пространство превращается в коммерческий проект? Кто решил, что платный теннис важнее баскета?

Кто дал право закрывать доступ к площадке, которая была для всех? Где место для тех, кто просто хочет играть, а не платить? Парк - это не бизнес-площадка, а место для жизни. И пока ещё не поздно, давайте не допустим, чтобы он стал исключительно для тех, кто может заплатить", - призвал он.

Средства, полученные от аренды, планируется направлять на содержание самой площадки

Мэрия Махачкалы заявила сегодня, что читает обсуждения в соцсетях относительно судьбы баскетбольной площадки и назвала озвученные активистом инсинуациями. "Например, некоторые утверждают, что баскетбольную площадку закрыли и вместо неё якобы сделали теннисный корт — это не соответствует действительности. Площадка изначально была баскетбольной, но её модернизировали, сделав мультиспортивной: теперь здесь можно играть не только в баскетбол, но и в теннис, волейбол и бадминтон. Что касается коммерческой составляющей — вопрос пока не решён и не утверждён. Предложение действительно рассматривалось, но даже в случае его принятия аренда будет краткосрочной и при условии учёта интересов тех, кто хочет играть в баскетбол. Средства, полученные от аренды, планируется направлять на содержание самой площадки", - говорится в Telegram-канале администрации Махачкалы.

Городские власти уточнили, что "аренда рассматривается <...> как инструмент регулирования графика использования и поддержания площадки в хорошем состоянии." Есть те, которые желают играть в баскетбол, есть те, которые желают играть в теннис. И те, и другие – жители нашего города", - указано в сообщении.

При этом мэрия заявила, что "поле не закрывалось, за исключением дней проведения работ, а за эти дни ни с кого деньги не собирали, а если какое-то время там играли в теннис, то и это были наши же земляки, те же посетители этого парка".

Власти города пообещали решить судьбу площадки с учетом мнения посетителей парка. "В приоритете мнение посетителей парка, решение будет принято с учетом их позиции, а не обсуждений в соцсетях. <...> Встреча планируется и будет проведена. Тогда и будет принято решение с учетом интересов всех сторон: оставить ли там и корт или только баскетбольную площадку, вопросы содержания и прочее", - говорится в сообщении.

Это один из простых способов извлечь выгоду

Баскетбольная площадка для всех легко превращается в источник прибыли, отметил руководитель правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "Это один из простых способов извлечь выгоду. Сначала под видом общественного блага открываешь баскетбольную площадку. Вроде бы инициатива достойная. Тех, кто высказывает сомнения, справедливо подозревая чиновников в желании заработать, обвиняешь в том, что они против спорта. Проходит время, и появляется аргумент: на содержание площадки нужны средства, парки тоже требуют ухода, а денег нет. Начинается сдача площадки в аренду под теннис. Затем постепенно увеличивается число платных часов, и в итоге доступ становится полностью коммерческим", - написал он в своем Telegram-канале 6 мая.

Заявления о необходимости коммерции для содержания парков никогда не сопровождаются прозрачной отчётностью — сколько денег поступает, сколько тратится, и куда именно, подчеркнул он

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