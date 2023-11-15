Махачкалинцы поспорили о стройке спортплощадки в парке

15 ноября 2023, 23:44

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Мэрия пояснила строительство площадки для баскетбола в парке Ленинского комсомола просьбами жителей. Часть опрошенных "Кавказским узлом" махачкалинцев считает, что баскетбол набирает популярность в республике и такая площадка необходима. Другие жители города и активисты движения "Город наш" отметили, что спортивные объекты уменьшают зеленую зону парка и в нем нужно запретить любое строительство.

Как писал "Кавказский узел", в парке Ленинского комсомола, против застройки которого протестовали махачкалинцы, начато строительство баскетбольной площадки. Пользователи Telegram призвали возводить спортплощадки в других местах и сохранить парк.

На участке, где до конца года будет размещена баскетбольная площадка, не было деревьев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Махачкалы.

Строительство инициировано согласно обращениям отдыхающих в парке, пояснили в мэрии. "Были обращения от отдыхающих в парке с просьбой построить спортивную площадку, так как на территории города практически нет бесплатных спортивных площадок, где молодые люди могли бы проводить досуг. Ранее в парке была установлена воркаут-площадка, а также спортивный инвентарь, которым каждый день пользуется большое количество жителей", - отметил представитель администрации Махачкалы.

Необходимости обустройства спортивных площадок в парках города нет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист городского движения "Город наш" Арсен Магомедов. "Для нас, горожан, больше не хватает зеленых зон, чем спортивных площадок", - отметил Магомедов.

По его словам, в Дагестане баскетбол не столь популярен, чтобы разворачивать для него отдельную спортивную площадку в парке.

Магомедов напомнил, что ранее активисты добивались отказа от строительства гостиницы в парке имени Ленинского комсомола, формально он не закреплен. "Это был устный отказ. Юридически это не закрепили, и даже не знаю, как это можно закрепить, поэтому будущее ситуации со строительством гостиницы пока неизвестно", - пояснил представитель "Город наш". Магомедов добавил, что пока не успел посетить парк и удостовериться в том, что деревья при строительстве площадки не пострадают.

Активисты "Город наш" узнали о начале работ по строительству спортивной площадки 6 ноября, когда под площадку в парке Ленинского комсомола залили бетонное основание, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой активист движения "Город наш" журналист Идрис Юсупов. Он отметил, что в парке есть несколько спортивных площадок, но баскетбольной среди них нет. По его словам, общая позиция движения "Город наш" - свести к минимуму наличие дополнительных сооружений в парковой зоне в парке имени Ленинского комсомола. "Желательно в парке ставить меньше дополнительных сооружений или, если они ставятся, то должно быть хотя бы обсуждение, потому что парк именно ценен и деревьями, и дорожками для прогулок", - отметил Юсупов.

В Махачкале нет ни одного парка в "классическом его понимании", так как в городских парках очень много коммерческих сооружений. "В парках создаются места для досуга, которые могут быть реализованы в других местах", - отметил Юсупов.

Любые преобразования парка должны проходить через широкое обсуждение среди жителей, считает активист городского движения. "Как минимум нужно сообщать людям, чтобы они могли вносить свои предложения", - подчеркнул Юсупов.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы разделились в оценке необходимости строительства спортивной площадки.

Необходимости в очередной спортивной площадке на территории парка имени Ленинского комсомола нет, так как там уже есть спортивные площадки, считает махачкалинец Саид. По его словам, он ходит в парк только для прогулок. Игра в баскетбол не пользуется особой популярностью среди молодежи города, считает горожанин.

В парке имени Ленинского комсомола уже ничего не надо строить, отметила жительница Махачкалы Заира. "Там вообще лесополосы не осталось. Зелени вообще нет. Мне нравилось, как было раньше. Когда раньше гуляли, там были только протоптанные тропинки, а сейчас все чересчур заасфальтировали, забетонировали. Там вообще парка уже нет - развлекательный комплекс какой-то", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению жителя Махачкалы Гусейна, строительство баскетбольной площадки на территории парка является хорошей инициативой, однако строить ее, по мнению жителя Махачкалы, стоит не на территории основной части парка. "Такая площадка не помешает, но не на территории основной части парка. Ее можно построить на территории бывшего пивзавода", - отметил местный житель.

Сам он живет недалеко от парка и периодически по утрам выходит туда на пробежку, а иногда гуляет по вечерам. По мнению Гусейна, игра в баскетбол не так популярна среди дагестанцев, однако построенная спортивная площадка будет востребована, считает он. "В Дагестане распространён такой специфический вид спорта как "регбол", который практикуют борцы в качестве разминки", - рассказал местный житель.

В парке имени Ленинского комсомола не нужно возводить дополнительные сооружения, считает жительница Махачкалы Аминат. "Это единственный парк, в котором можно погулять, и то там много чего построили: кафе, кофейни, развлекательные вещи (объекты), и поэтому еще меньше места стало просто для прогулки. Просто погулять с ребенком невозможно, потому что там везде понастроено кругом", - отметила местная жительница.

По мнению жителя Махачкалы Курбана, баскетбольная площадка в парке Ленинского комсомола необходима. "Многим нравится эта игра. Она набирает популярность", - сказал местный житель. Курбан отметил, что часто прогуливается по парку, и если площадку установят, будет пользоваться ею. "Часто выхожу погулять, но если будет баскетбольная площадка, (то) почему бы не взять баскетбольный мячик и не покидать его", - отметил он.

Житель Махачкалы Ислам считает, что возведение спортивной площадки, возможно, станет причиной появления вокруг нее дополнительных построек, что приведет к сокращению зеленой зоны парка. "Сама площадка неплохо, но потом вокруг будет будка с шаурмой, кофейня, которая со временем станет больше, и другие сооружения", - пояснил местный житель. По его мнению, после возведения спортивной площадки там также может "организоваться" инфраструктура для бизнеса, которая со временем расширится и займет больше места.

По мнению Ислама, нужно "запретить" строительство любых объектов в парке имени Ленинского Комсомола, даже спортплощадок. "Мэрии вообще нужно запретить любому и самим себе тоже, что-то там строить", - сказал он.

Запрет на строительство объектов в парке имени Ленинского комсомола нужно утвердить на уровне республиканского закона, чтобы сохранить "единственный нормальный парк в городе", сказала махачкалинка Асият. "С каждым годом там больше зданий, а временные здания в постоянные превращаются. Зелени все меньше, а зданий все больше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что помимо запрета на строительство в парке нужно высаживать новые деревья для "увеличения зеленой зоны".

Приведенный опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных горожан.

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