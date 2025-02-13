Мэрия Махачкалы отказалась согласовать митинг против застройки парка

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Мэрия Махачкалы отказалась принять у активистов движения "Город наш" уведомление о проведении митинга против строительства в парке Ленинского комсомола, сообщив, что оно подано слишком поздно. Активисты выбирают новую дату проведения митинга.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Город наш" уведомили мэрию о планах провести митинг с требованием не допустить застройки парка Ленинского комсомола.

21 января активист движения "Город наш" Арсен Магомедов сообщил, что власти без объявления и обсуждения с горожанами начали работы в парке имени Ленинского комсомола для расширения музея Боевой славы. На месте строительства уже вырублены деревья и выставлено ограждение, указал он. Сумма тендера на реконструкцию музея на сумму в 81 миллион 571 тысячу 770 рублей, - отметил Арсен Магомедов. Активисты не против расширения музея, но просят выделить для него участок в месте, где нет зеленых насаждений, пояснила член движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

Мэрия отказалась принять уведомление о проведении митинга 23 февраля, так как оно было подано слишком поздно, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" член движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

Как сообщила Ибрагимова, активисты подготовят новое уведомление, дата проведения мероприятия согласовывается.

В Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» говорится, что уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Говоря о проводимых работах в парке, она отметила, что на месте стройки вырыт котлован и залит бетон, установлены арматуры. Количество вырубленных деревьев подсчитать сейчас невозможно, сказала активистка. "Впоследствии я не удивлюсь, если в этом музее будет кафетерий или откроется очередная торговая точка", - сказала Ибрагимова.

Житель Махачкалы Исмаил сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что стройка идет активными темпами. "Видимо, хотят успеть к 9 мая. Прохожу здесь каждый день, рабочие постоянно работают», - рассказал он. Махачкалинец добавил, что на заборе возле Музея боевой славы установлен стенд, где говорится, что разрешение на строительство получено 22 января 2025 года, окончание строительства 30 апреля 2025 года.

Корреспондент «Кавказского узла» попросил руководителя Музея боевой славы Джанет Сагидову прокомментировать предложение активистов перевести музей в пустующее большое здание рядом с музеем "Россия – моя история". По состоянию на 19-00 мск 13 февраля ответа не поступило.

Отметим, что 7 февраля Следственный комитет Дагестана сообщил в своем телеграм-канале о задержании руководителя МБУ "Дирекция парков и скверов" Махачкалы. По версии следствия, в период с 2022 по 2023 годы подозреваемый, по заниженной арендной плате, без соответствующего разрешения и без заключения договоров, предоставил право на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территориях парков Махачкалы "имени Ленинского Комсомола", (место нахождения Музея боевой славы - прим. «Кавказского узла»), имени 50-летия Октября", "Ак-Гель", бульвара " Родопский' и сквера "имени Фазу Алиевой". Причиненный ущерб оценен в 21,3 миллиона рублей. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в конце 2016 года часть парка Ленинского комсомола была передана в аренду под строительство музея "Россия – моя история", но против строительства выступила инициативная группа махачкалинцев. В феврале 2017 года Рамазан Абдулатипов, который был тогда главой Дагестана, сообщил, что музей не будет построен в парке, для его строительства выбран другой участок. Он пояснил, что такое решение принято "после широкого общественного обсуждения".

Махачкала нуждается в новых зеленых зонах, особенно центр города, который максимально застроен, и предложения горожан создать новые скверы актуальны, сообщили в марте 2023 года активисты движения "Город наш". Для нового большого парка в городе уже нет места, поэтому можно обустроить несколько мини-скверов, указали они.

В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались в феврале 2023 года горожане и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы. В парке около озера Ак-Гель посажено 50 деревьев, отчиталась в апреле того же года мэрия.

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