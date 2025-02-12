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09:11, 12 февраля 2025

Противники застройки парка инициировали митинг в Махачкале

Стройплощадка в парке Ленинского комсомола. Фото из телеграм-канала Мадины Ибрагимовой https://t.me/MadinaIbragimova77/1709

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты движения "Город наш" уведомили мэрию о планах провести митинг с требованием не допустить застройки парка Ленинского комсомола.

Как писал "Кавказский узел", 21 января активист движения "Город наш" Арсен Магомедов сообщил, что власти без объявления и обсуждения с горожанами начали работы в парке имени Ленинского комсомола для расширения музея Боевой славы. На месте строительства уже вырублены деревья и выставлено ограждение, указал он. Активисты не против расширения музея, но просят выделить для него участок в месте, где нет зеленых насаждений, пояснила член движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

В октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола также вызвало тревогу у горожан. Вырубка деревьев и строительство беседок там недопустимы, указали они. Городская прокуратура отменила разрешение на строительство беседок. Активисты движения "Город наш" назвали также недопустимым строительство частного детского сада в парке, аналогичную позицию заняла прокуратура.

Активистка Мадина Ибрагимова подала уведомление в администрацию Махачкалы о проведении 23 февраля митинга в парке имени Ленинского комсомола с участием активистов движения "Город наш".

"Форма проведения – праздничное мероприятие против застройки парка Ленинского Комсомола. Прозвучат выступления в поддержку государственной политики по защите зеленых зон, общественных территорий, увековечивания памяти о Великой отечественной войне и её героях", - написала Ибрагимова в своем телеграм-канале вечером 11 февраля.

Предполагаемое число участников – около 200 человек, отметила она. "Лозунги: «Парк наш», «Нам нужен парк», «Хватит рубить деревья», «Руки прочь от парка». Восемь лет назад нам удалось отстоять парк от строительства музея «Россия – моя история». Сегодня этот музей находится на улице Ирчи Казака в центре города, и является самым посещаемым музеем в Дагестане. Мы предлагаем перевести музей Боевой Славы в пустующее большое здание рядом с музеем «Россия – моя история». Там и здание большое, и территория вокруг  позволяет устанавливать экспозиции оружия и техники на открытом воздухе", - говорится в публикации.

Напомним, в конце 2016 года часть парка Ленинского комсомола была передана в аренду под строительство музея "Россия – моя история", но против строительства выступила инициативная группа махачкалинцев. В феврале 2017 года Рамазан Абдулатипов, который был тогда главой Дагестана, сообщил, что музей не будет построен в парке, для его строительства выбран другой участок. Он пояснил, что такое решение принято "после широкого общественного обсуждения".

Махачкала нуждается в новых зеленых зонах, особенно центр города, который максимально застроен, и предложения горожан создать новые скверы актуальны, сообщили в марте 2023 года активисты движения "Город наш". Для нового большого парка в городе уже нет места, поэтому можно обустроить несколько мини-скверов, указали они.

В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались в феврале 2023 года горожане и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы. В парке около озера Ак-Гель посажено 50 деревьев, отчиталась в апреле того же года мэрия.

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Автор: "Кавказский узел"

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