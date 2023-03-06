Активисты призвали увеличить число скверов в Махачкале

06 марта 2023, 20:00

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Предложения горожан создать в Махачкале новые скверы актуальны, так как зеленых зон недостаточно, указали активисты движения "Город наш". Для нового большого парка в городе уже нет места, поэтому можно обустроить несколько мини-скверов, предложили они.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил, что в этом году в городе проходит строительство, реконструкция и благоустройство нескольких общественных пространств - в частности, начато строительство парка культуры и отдыха в Эльтавском лесу и планируется благоустроить парк имени Ленинского комсомола. В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались горожане в комментариях к публикации главы города и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы.

В частности, пользователи соцсети призвали закончить строительство сквера по проспекту Насрутдинова около ТЦ "Апельсин" и построить мини-сквер в микрорайоне Сепараторный.

Махачкала действительно нуждается в новых зеленых зонах, вне зависимости от района, однако особого внимания заслуживает центральный район города, который максимально застроен, считает активистка движения «Город наш» Мадина Ибрагимова. По ее мнению, на фоне острого дефицита зеленых и парковых зон "предприимчивые дагестанцы посредством сомнительных правоустанавливающих документов" продолжают продавать участки придомовых территорий и остатки зеленых зон.

В результате мониторинга сайтов по продаже недвижимости активисты «Город наш» нашли несколько участков, которые были проданы властями, сообщила она. «Мы несколько участков нашли, которые почему-то город продал. Надо отменить эти сделки. Вернуть их и сделать зеленые зоны», - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла"

Из городских парков также вывезены некоторые аттракционы и павильоны, но это, возможно, связано с их невостребованностью зимой, отметила Мадина Ибрагимова. "Когда потеплеет, тогда будет видно, вернутся они [павильоны и аттракционы] или нет", - пояснила активистка.

По мнению Мадины Ибрагимовой, в городских парках вместо аттракционов и коммерческих павильонов должны появиться площадки для детей. «Я бы все убрала и поставила бы детские площадки по типу тех, которые есть в московских дворах. Для того, чтобы дети не просто за деньги катались, а спортом занимались», - сказала она, добавив, что следует оставить лишь несколько павильонов, где продается «вода и мороженое».

Активистка городского движения «Город наш» Альбина также считает, что зеленых зон не хватает, так как в городе осталось лишь несколько таких зон, но и они постепенно застраиваются.

По мнению активистки, следует обустраивать небольшие зеленые зоны, так как для полноценного парка в городе уже нет территории. В качестве примера, где можно развернуть подобные малые зеленые зоны, активистка назвала «территории вдоль дороги по проспекту Акушинского» и «территорию вдоль каспийской трассы». Однако на сайтах по продаже недвижимости появились объявления о продаже и участков, которые примыкают к каспийской трассе, сказала Альбина корреспонденту "Кавказского узла". "Вот эти территории можно было бы сделать зелеными зонами", - пояснила она.

При бывшем мэре Салмане Дадаеве на проспекте Насрудинова напротив торгового дома «Апельсин» начали обустраивать зеленую зону, однако с уходом Дадаева [в ноябре 2022 года] эта работа прекратилась, уточнила активистка. "Это все не закончено. Дадаев уехал, и все вот так же остановилось. Вот эта территория была бы тоже хорошей зеленой зоной", - сказала она. Альбина также высказала мнение, что из городских парков следует убрать коммерческие павильоны и аттракционы, а сами парки оборудовать только для прогулок.

Зеленых зон не хватает во всех городских районах, однако их нехватка особенно ощущается на окраинах Махачкалы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист движения «Город наш», юрист Арсен Магомедов. Развернуть зеленые зоны стоит везде, где для этого есть возможность, считает активист. "Везде, где есть соответствующие пустые участки", - сказал он.

По мнению Магомедова, по каждому участку, выставленному на продажу, нужно разбираться индивидуально и изучать возможность их возврата городу для обустройства зеленой зоны. «Точно сказать [о возможности возврата участка] можно только после изучения документов по каждому конкретному случаю. Вот этим как раз и должна заниматься администрация", - отметил юрист.

Если возвращать участки городу, то только при условии, что там будут высажены деревья, считает махачкалинец Ислам. "А не так, что через некоторое время у участка появится новый хозяин", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нехватка зеленых зон ощущается во всех районах города, но особенно заметна вдоль проспекта Акушинского и других городских улиц с оживленным автомобильным движением, отметил махачкалинец.

Напомним, жители Махачкалы и местные активисты неоднократно выступали против застройки парков. Так, в октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу горожан. Вырубка деревьев и строительство беседок в одной из немногочисленных зеленых зон недопустимы, указали они. В январе Ризван Газимагомедов сообщил, что после протестов горожан владелец участка рядом с парком Ленинского комсомола согласился не возводить там гостиницу.

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