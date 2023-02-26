Махачкалинцы призвали Газимагомедова создать новые скверы

26 февраля 2023, 18:13

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В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались горожане в комментариях к отчету главы города о планах построить парк культуры и отдыха и благоустроить парк имени Ленинского комсомола. Авторы обращений к Ризвану Газимагомедову назвали несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы и местные активисты неоднократно выступали против застройки парков. Так, в октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу горожан. Вырубка деревьев и строительство беседок в одной из немногочисленных зеленых зон недопустимы, указали они. В январе и.о. мэра Ризван Газимагомедов сообщил, что после протестов горожан владелец участка рядом с парком Ленинского комсомола согласился не возводить там гостиницу.

О планах благоустроить территории в Махачкале Ризван Газимагомедов сообщил 25 февраля в своем телеграм-канале. "В этом году у нас проходит строительство, реконструкция и благоустройство нескольких важных общественных пространств города. Начато строительство парка культуры и отдыха имени Расула Гамзатова в Эльтавском лесу, в ближайшие дни я вместе с коллегами планирую посетить локацию. Начато благоустройство набережной в микрорайоне Редукторный. Продолжается реконструкция городского пляжа", - написал он.

Также начата реконструкция в парке Ленинского комсомола, добавил глава города. К 20.10 мск 26 февраля под публикацией мэра размещено 57 комментариев. Авторы многих из них призвали благоустроить и другие городские парки.

"Хотелось бы, чтобы парк Ленинского комсомола был действительно местом отдыха, а не местом для выкачивания денег у горожан. Чтобы бесплатная детская площадка соответствовала своему предназначению, чтобы не пихали туда машинки, карусели, батуты. Детям на детской площадке небезопасно", - написала, в частности, Сияна.

"Присоединяюсь к вышесказанному, в Собачьем парке тоже просим убрать все платные качели, ларьки, паровозики и тому подобное, парк и так небольшой, захламлен всем, чем можно, порой места не бывает в летние вечера прогуляться спокойно с детьми, не опасаясь, что их собьют с ног машинки или электросамокат", - написала ЗМ.

"Этот парк называется парк 50-летия победы Октября, а не собачий парк", - ответил представитель мэрии. "Написала так потому, что многие его так и называют, и не все знают настоящее название", - пояснила ЗМ. "Ваше обращение будет доведено до специалистов МБУ «Дирекция парков и скверов» для рассмотрения. Подробный ответ о результатах Вас сообщит ответственный специалист", - сообщил пользователю представитель ЦУГ 1 .

"Когда завершите работы по созданию сквера по пр. Насрутдинова в районе ТЦ "Апельсин"? Основная доля работ выполнена в конце прошлого года", - написал Мурад. "По данному вопросу Вы будете проинформированы специалистом Управления ЖКХ. Благодарим за обратную связь!" – ответил представитель ЦУГ.

"Уважаемый глава города, не все горожане могут с детьми выходить на прогулку в парки, что на Гаджиева или Шамиля, я про район, например, Сепараторный, нельзя ли хоть мини-парки построить у нас? Например, около 42 школы […] есть огромная площадка, самая что есть под парк, нельзя ли эту локацию использовать по назначению?" – поинтересовался Мах. "Ваше обращение будет рассмотрено в Управлении ЖКХ. Подробнее о результатах Вас проинформирует ответственный специалист", - ответил пользователю представитель ЦУГ Махачкалы.

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