Руководство Дирекции парков в Махачкале попало под следствие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на два месяца первого заместителя директора "Дирекции парков и скверов" Махачкалы по обвинению в получении взятки. Его начальник ранее был арестован по делу о превышении полномочий.

Советский райсуд Махачкалы 14 мая арестовал чиновника, обвиняемого в получение взятки за установку аттракционов в городских парках.

Обвиняемый - первый замдиректора махачкалинского бюджетного учреждения "Дирекция парков и скверов". Согласно версии следствия, с апреля по октябрь 2023 года он получал деньги от местного бизнесмена - “ежемесячную фиксированную взятку”. Всего он получил 1 млн 420 тысяч рублей. За эти деньги чиновник обеспечивал предпринимателю беспрепятственную работы аттракционов, которые тот установил в парках Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября и на территории Родопского бульвара, сообщила 14 мая объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале.

Суд отправил чиновника в СИЗО на два месяца, до 12 июля. Обвинение ему предъявлено по статье о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России), которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

О возбуждении дела против замглавы Дирекции парков и скверов следствие сообщало еще 18 апреля. Взятки чиновник получал через посредника, говорится в публикации на сайте республиканского управления СКР.

За два месяца до этого, 7 февраля, был задержан и директор того же учреждения. Руководителю Дирекции парков и скверов вменили превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК России, предусматривает от трех до 10 лет заключения).

По информации следствия, глава дирекции в 2022-2023 годах разрешил установку 29 торговых объектов в парках Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября, “Ак-Гель”, в сквере имени Фазу Алиевой и также на Родопском бульваре. Места были предоставлены торговцам “по заниженной арендной плате”, без заключения договоров и необходимых разрешений. В результате бюджет не получил арендные платежи на сумму 21,3 млн рублей, указано в сообщении СКР.

8 февраля руководитель Дирекции парков и скверов был арестован до 3 апреля, сообщал со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана РБК-Кавказ. О продлении ему меры пресечения с тех пор не сообщалось.

"Кавказский узел" писал, что махачкалинцы протестовали против застройки в парках Ленинского комсомола и на берегу озера "Ак-Гель". В мае активисты сообщили, что в парке Ленинского комсомола установлен теннисный корт, который сдается в аренду.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.