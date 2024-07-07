Похоронен пилот потерпевшего аварию в Грузии военного самолета

07 июля 2024, 04:38

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Летчик Кахабер Зурабишвили, погибший при крушении военного самолета Су-25, похоронен в Гори. Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани заявил, что власти сделают все возможное, чтобы установить причины аварии, а бывший глава военного ведомства Джуаншер Бурчуладзе считает, что пилоту могло стать плохо во время полета.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля в Грузии во время плановых учений потерпел крушений военный самолет Су-25, погиб летчик.

В Гори с почестями похоронен пилот Кахабер Зурабишвили, погибший при крушении военного самолета Су-25 в Болнисском районе, пишут 6 июля "Новости-Грузия".

На похоронах, помимо родственников и близких погибшего, присутствовали также представители правительства Грузии и местных властей.

Причины крушения самолета пока не называются. Глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани заявил, что власти сделают все, что установить их, информирует "Грузия-онлайн".

Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал в числе наиболее вероятных причин аварии "непредвиденное событие", призвав при этом не зацикливаться на версиях об ошибке пилота или технической неисправности самолета. По мнению Бурчуладзе, пилоту могло стать плохо во время полета. "На таких учениях могут произойти непредвиденные случаи. Человек не всегда может быть в хорошей физической форме", - приводит его слова издание.

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