Пилот военного самолета погиб в Грузии

Что стало причиной крушения самолета, должна определить соответствующая служба Минобороны, все подробности станут известны через несколько недель после того, как специалисты завершат расшифровку черного ящика.

В Болнисском муниципалитете, селе Дисвели, где потерпел катастрофу принадлежащий Силам обороны Су-25, ведутся следственные мероприятия.На месте работают сотрудники полиции и Службы управления чрезвычайными ситуациями, прибыл министр обороны Ираклий Чиковани, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

"Кавказский узел" также писал, что в 2010 году учебный самолет А-22 упал на территории аэродрома Тбилисского авиационного завода, погибли два человека.

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