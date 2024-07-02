02 июля 2024, 23:44
Пилот военного самолета погиб в Грузии
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Что стало причиной крушения самолета, должна определить соответствующая служба Минобороны, все подробности станут известны через несколько недель после того, как специалисты завершат расшифровку черного ящика.
В Болнисском муниципалитете, селе Дисвели, где потерпел катастрофу принадлежащий Силам обороны Су-25, ведутся следственные мероприятия.На месте работают сотрудники полиции и Службы управления чрезвычайными ситуациями, прибыл министр обороны Ираклий Чиковани, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".
"Кавказский узел" также писал, что в 2010 году учебный самолет А-22 упал на территории аэродрома Тбилисского авиационного завода, погибли два человека.
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"