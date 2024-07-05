Аналитики в Баку оценили перспективы партнерства Азербайджана и НАТО

05 июля 2024, 02:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партнерство Азербайджана и НАТО носит взаимовыгодный, но ограниченный характер, Баку предпочитает военное сотрудничество с одним из членов НАТО – Турцией, но оглядывается на интересы России, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» бакинские аналитики по итогам визита в страну военной делегации альянса.

Тесное сотрудничество с Турцией, которая обладает второй по силе армией в НАТО, позволяет спекулировать доводом, что Азербайджан фактически негласно присоединился к Североатлантическому альянсу, заметил автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Приезд натовцев в Баку и встречи здесь подчеркивают объективный факт: Запад хочет сотрудничать с Азербайджаном, несмотря на недемократичную форму правления в стране. (...) Но надо ли (Азербайджану) демонстративно дружить с НАТО в годы войны ее с РФ? Это сложный вопрос, ответ на который будет после завершения украинских событий в зависимости от результата", - написал он в своем посте "Азербайджан не член НАТО, но..." 3 июля.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, Керим Велиев 2 июля встретился с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме Стефаном Фиксом. Как сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана, в ходе встречи был отмечен «высокий уровень» текущее состояния отношений Азербайджана с НАТО. Было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и впредь будет взаимовыгодным.

Визит в Баку военной делегации НАТО во главе со Стефаном Фиксом следует рассматривать в контексте предстоящего 9-11 июля в Вашингтоне саммита НАТО, на который приглашен и Азербайджан, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления азербайджанского оборонного ведомства Азад Исазаде.

«В преддверии саммита, который является политическим событием, очевидно, возникла необходимость оценить текущее состояние также сотрудничества в военной сфере, обсудить перспективы дальнейшего развития партнерства», - сказал Исазаде корреспонденту «Кавказского узла».

Он полагает, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО может быть взаимовыгодным: Азербайджан может перенимать опыт альянса в «организации штабной работы, формировании штабной культуры», выстраивании структур войск и комплектации подразделений различного уровня, тогда как НАТО также заинтересована в обмене опытом реальных боевых действий с азербайджанской армией.

«Собственно это уже происходит: азербайджанские военные периодически принимают участие в учебных программах, семинарах, конференциях НАТО. Азербайджанская армия имеет реальный опыт ведения современной войны. Фактически в настоящее время в Европе боевой опыт имеют армии России, Украины, Азербайджана и Армении. С учетом успешных военных действий азербайджанской армии в 44-дневной войне 2020 года и антитеррористической операции сентября 2023 года, ее опыт вполне может заинтересовать НАТО. Кроме того, повышенное внимание НАТО к азербайджанской армии может быть связано с тем, что она активно применяет стандарты вооруженных сил Турции, члена альянса. И в НАТО, конечно, могут интересоваться насколько может быть успешным применение стандартов альянса в армии страны, не являющемся членом этого блока», - пояснил Исазаде.

Азербайджан в отличие от Грузии, а теперь и Армении, не объявляет об евроатлантическом курсе и не изъявляет желания вступить в НАТО.

Слова Керима Велиева о «значительном вкладе Североатлантического альянса в подготовку подразделений азербайджанской армии в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО» аналитик объяснил тем, что азербайджанские военные имели опыт взаимодействия с подразделениями армий стран НАТО в международных операциях в Косово, Ираке и Афганистане. При этом недавнее заявление российского МИД о том, что «Запад хочет разорвать сотрудничество с Москвой стран Южного Кавказа», по мнению Исазаде, в меньшей степени касается Азербайджана: партнерство Баку и НАТО имеет определенные границы и не доходит до уровня, который вызывал бы опасения у Кремля.

«Во всяком случае, Азербайджан в отличие от Грузии, а теперь и Армении, не объявляет об евроатлантическом курсе и не изъявляет желания вступить в НАТО. Азербайджан перенимает стандарты НАТО у Турции, однако военное сотрудничество между Баку и Анкарой не направлено против России и учитывает ее интересы в регионе», - сказал Исазаде.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также связал визит военной делегации НАТО в Баку с предстоящим саммитом НАТО в Вашингтоне.

«Очевидно, в рамках саммита в формате обсуждений военных представителей будут выработаны предложения по развитию партнерства со странами, не входящими в альянс. В этом смысле военная делегация НАТО могла бы изучить потребности Азербайджана и выяснить, насколько Баку готов к углублению военного партнерства», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Азербайджану идти на углубленные форматы партнерства с НАТО нет резона, финансовые возможности позволяют не нуждаться в материальной помощи от НАТО

При этом аналитик считает, что дальше сотрудничества в рамках механизмов программы «Партнерство ради мира» Азербайджан идти не планирует.

«Азербайджану идти на углубленные форматы партнерства с НАТО нет резона, финансовые возможности Азербайджана позволяют не нуждаться в материальной помощи от НАТО. С другой стороны, в Баку учитывают раздражение и ревность России к партнерству постсоветских стран с НАТО. В то же время, Азербайджан с большей выгодой использует двустороннее партнерство с отдельным членом НАТО – Турцией, переводит свою армию на турецкую модель вооруженных сил. Азербайджанская армия уже потихоньку практически полностью перешла на турецкие, и, соответственно, натовские стандарты», - отметил Джуварлы.

Сотрудничество между Азербайджаном и НАТО следует рассматривать в рамках многовекторности политики Баку, добавил он. «Азербайджан не примыкает ни к одному центру военной силы, будь это НАТО или ОДКБ. Азербайджан не позволяет использовать свою территорию против третьих стран, этим можно объяснить ровные отношения Азербайджана и России», - подчеркнул он.

Политолог также обратил внимание, что военное взаимодействие Баку и НАТО ограничивалось лишь участием небольших контингентов Азербайджана в международных операциях альянса. «В свое время НАТО предлагала Баку военное сотрудничество в обеспечении безопасности трубопроводов в регионе, но Азербайджан не поддержал эту идею, поскольку военное присутствие НАТО могло бы обострить геополитическое соперничество вокруг Азербайджана, породив риски его безопасности», - полагает Джуварлы.

Глава Центра Каспийский военных исследований Джасур Сумеринли отметил, что Азербайджан еще с 1997 года сотрудничает с НАТО в рамках Программа планирования и анализа. Эта программа позволяет странам-участницам воспользоваться возможностями развития своих армейских сил в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО, которая предусматривает обеспечение оперативной совместимости военных НАТО с коллегами из стран, не входящих в альянс. В рамках этой программы в Азербайджане началась подготовка подразделений, способных вместе с военными из НАТО участвовать в боевых операциях: сначала это был миротворческий взвод, потом рота, затем батальон. Кроме того, в 2015 году в Азербайджане началось создание оперативно совместимой с силами НАТО разведывательной роты, однако политические процессы в регионе, в том числе конфликт России с Грузией в 2008 году и вступление Азербайджана в Движение неприсоединения, повлияли на партнерство Баку с альянсом, пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Сейчас, когда “в регионе складывается новая геополитическая реальность”, НАТО заинтересована усилить свою роль, а также изучить опыт карабахской войны 2020 года, указал Сумеринли.

Возможности влияния России постепенно ограничиваются

«Впервые Азербайджан и Армения предстали перед НАТО в новом статусе, как государства между которыми уже нет вооруженного конфликта. Это позволяет НАТО расширить сотрудничество с обеими странами, оказывать им помощь в развитии вооруженных сил. Возможно, на саммите в Вашингтоне, куда приглашены Азербайджан и Армения, в итоговых документах обеим странам будут предложены новые возможности для сотрудничества. Роль Азербайджана для НАТО возрастает и в плане энергетической безопасности Европы: в марте генеральный секретарь НАТО посетил Баку и объявил главным приоритетом сотрудничества альянса с Азербайджаном эту сферу. Очевидно, что это предполагает подготовку соответствующих подразделений Азербайджана по стандартам НАТО. Эти вопросы могли быть и предметом обсуждений в ходе визита военной делегации НАТО в Баку», - сказал Сумеринли.

Активизация НАТО в регионе по естественным причинам вызывает раздражение Москвы, но возможности влияния России постепенно ограничиваются, добавил он. «С другой стороны, страны региона понимают, что стратегически им надежнее выстраивать свою безопасность с более мощной, передовой военной силой», - сказал Сумеринли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.