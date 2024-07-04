Несовершеннолетние хулиганы осквернили Сад памяти в Дагогнях. Скриншот видео от 3 июля 2024 г. Instagram*-паблике tut.dagestan принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

04 июля 2024, 18:01

Жители Дагогней сочли родителей ответственными за осквернение детьми Сада памяти

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Отсутствие родительского контроля привело к осквернению Сада памяти убитых на Украине, уверены жители Дагогней. Родители должны возместить ущерб и заниматься воспитанием детей, а горожане реагировать на подобные случаи как минимум замечанием, подчеркнули политолог и активист.

Как писал "Кавказский узел", несовершеннолетние хулиганы осквернили Сад памяти, открытый в честь погибших в зоне спецоперации на Украине бойцов из Дагестанских Огней, сообщили власти. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, потребовали наказать родителей хулиганов, а также ужесточить наказание за вандализм.

Это была не какая-то спланированная акция вандализма, а скорее всего, шалость малолетних детей без надлежащего контроля со стороны взрослых., уверен политолог Альберт Эседов. "Меня в данной ситуации больше удивило то, что скорее всего, взрослый снимал происходящее, он сам, и никто рядом не среагировал, не сделал замечание детям. Если присмотреться, на видео не только два мальчика, но и две девочки на скамейке рядом. На вопрос, что там на самом деле происходило, вероятно можно ответить, если смотреть на стационарные камеры рядом, если они там были", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев считает, что следует найти родителей этих детей и заставить компенсировать ущерб, восстановить сломанный фонарь и сломанные деревья. "Это  банальная невоспитанность. Не думаю, что это связано именно против памятника бойцам СВО. Просто малые дети, и некому было их остановить. С таким хулиганством надо вести профилактическую работу. Горожанам реагировать, и не допускать подобного, делать замечания", - сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Подобных случаев вандализма по отношению к памятникам в честь погибших в зоне спецоперации на Украине, он не припомнит, отметил активист.

Жители города удивились, что никто из взрослых не отреагировал на действия детей. "Я иногда с детьми гуляю в этом парке, не всегда дети ведут себя адекватно, это вина родителей. Удивляет, что никто не сделал им замечание", - рассказал житель Дагогней Исмаил Алиев.

"Надо там установить камеры, выявлять нарушения и заставить родителей выплачивать ущерб. И вообще следить за парковой зоной, деревья там поливают редко, на территорию заходят коровы", - рассказала жительница Рукият корреспонденту "Кавказского узла". 

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Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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